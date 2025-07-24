Госбанк развития не выплатил 9,8 миллиарда сомов за «Альфа Телеком» в срок

По итогам 2023 года поступления от приватизации государственной собственности в Кыргызстане составили 5,2 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в анализе исполнения программы приватизации, опубликованном Счетной палатой.

Однако в документе также указано, что реальный объем недополученных доходов намного выше.

Основной причиной стало предоставление рассрочки на 9,8 миллиарда сомов ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» — покупателю 100 процентов государственного пакета акций ЗАО «Альфа Телеком» (бренд Mega). Согласно обновленной редакции Закона «О приватизации государственной собственности», банк обязан был выплатить сумму до октября 2024-го.

Кроме того, в результате изменения постановлений кабмина государство отказалось от взыскания семипроцентного комиссионного сбора с продажи этого актива. Это привело к дополнительному выпадению доходов бюджета на 1 миллиард сомов.

Таким образом, в целом из-за отсрочки платежа и освобождения от сбора бюджет в 2023 году недополучил 10,8 миллиарда сомов, подчеркивается в анализе.

Счетная палата рекомендовала правительству обеспечить взыскание полной суммы в установленный срок, а также строго соблюдать Программу приватизации на 2023-2025 годы, определяя методы и сроки для каждой продажи.

Отметим, что деятельность компании ведется в строгом соответствии с законом, о чем свидетельствуют ежегодные проверки.