15:35
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Общество

Госбанк развития не выплатил 9,8 миллиарда сомов за «Альфа Телеком» в срок

По итогам 2023 года поступления от приватизации государственной собственности в Кыргызстане составили 5,2 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в анализе исполнения программы приватизации, опубликованном Счетной палатой.

Однако в документе также указано, что реальный объем недополученных доходов намного выше.

Основной причиной стало предоставление рассрочки на 9,8 миллиарда сомов ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» — покупателю 100 процентов государственного пакета акций ЗАО «Альфа Телеком» (бренд Mega). Согласно обновленной редакции Закона «О приватизации государственной собственности», банк обязан был выплатить сумму до октября 2024-го.

Кроме того, в результате изменения постановлений кабмина государство отказалось от взыскания семипроцентного комиссионного сбора с продажи этого актива. Это привело к дополнительному выпадению доходов бюджета на 1 миллиард сомов.

Таким образом, в целом из-за отсрочки платежа и освобождения от сбора бюджет в 2023 году недополучил 10,8 миллиарда сомов, подчеркивается в анализе.

Счетная палата рекомендовала правительству обеспечить взыскание полной суммы в установленный срок, а также строго соблюдать Программу приватизации на 2023-2025 годы, определяя методы и сроки для каждой продажи.

Отметим, что деятельность компании ведется в строгом соответствии с законом, о чем свидетельствуют ежегодные проверки. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337362/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин не в курсе. Глава «Кыргызиндустрии» получал зарплату в 170 тысяч сомов
В законы о Национальном банке и Счетной палате внесены изменения
Скоро посадим инспекторов и руководителей Счетной палаты — Камчыбек Ташиев
Финаудит 29 городов. Выявлены нарушения на 140 миллионов сомов
По итогам 2024 года Счетная палата выявила нарушения на 13 миллиардов сомов
Счетная палата: Гослизинговая компания начала работать до получения лицензии
Счетная палата выявила финансовые нарушения в дирекции СЭЗ «Бишкек»
Счетная палата выявила нарушения на 19 миллионов сомов в ОАО «Кыргызиндустрия»
При получении 200 тысяч сомов задержан инспектор Счетной палаты
Задержаны глава управления Судебного департамента и ревизор Счетной палаты
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Кыргызстане сломался один из&nbsp;двух линейных ускорителей В Кыргызстане сломался один из двух линейных ускорителей
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
24 июля, четверг
15:30
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
15:20
Замначальника налоговой в Кара-Суу арестован по подозрению в коррупции
15:15
Минэнерго: Плавучая солнечная электростанция работает в штатном режиме
15:11
В Казахстане за нападение на медиков могут отправить в тюрьму на 15 лет
15:07
Нелегальная миграция. В Германии призвали «закрыть дыры» в аэропортах