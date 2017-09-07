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Общество

Женщины не встают на учет. Более 170 родов приняли на дому в Бишкеке

В 2016 году врачи скорой медицинской помощи Бишкека приняли 178 родов на дому. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главврач ССМП Искендер Шаяхметов.

По его словам, сегодня поднимается вопрос необходимости гинекологической бригады. «Женщины, особенно в новостройках, внутренние мигрантки, до последнего не встают на медучет и рожают дома. Представьте себе цифру – 178 родов! И это не одна жизнь, а две. А есть случаи, когда принимали двойню», — сказал Искендер Шаяхметов.

А ведь сегодня ничего не надо, кроме справки от квартального, чтобы встать на учет в ближайшем центре семейной медицины.

Искендер Шаяхметов
«Сегодня, к примеру, наши медики приняли роды на дому. Женщине 23 года, третьи роды, приехала из Джалал-Абада, на учете не состояла, родила. Дородовые одноразовые пакеты имеются во всех бригадах, не только у гинекологической. Все готовы принять роды», – отметил главврач ССМП.
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