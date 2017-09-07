«Стою у зеленого комка». Пациенты не знают адреса, когда вызывают «скорую»

Пациенты не знают адреса, когда вызывают скорую. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главврач Станции скорой медицинской помощи Бишкека Искендер Шаяхметов.

По его словам, эта проблема особенно актуальна для жилмассивов столицы. «Иногда звонят и просто говорят: «Я стою у зеленого комка», а других ориентиров не называют. В некоторых районах нет даже названий улиц, их нужно хотя бы пронумеровать», — сказал Искендер Шаяхметов.

Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно, не только гражданам КР, но и других стран. Искендер Шаяхметов

«В плане обеспечения медикаментами проблем нет. Другой вопрос, что некоторые препараты (дорогие и экстренного действия) наши фармфирмы не завозят, потому что им невыгодно. Таких препаратов нет и в стационарах», — заметил главврач ССМП.