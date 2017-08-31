«Скорая» в Бишкеке перешла на усиленный режим работы

На время праздников Станция скорой медицинской помощи в Бишкеке перешла на усиленный режим работы. Об этом ИА «24.kg» сообщил главврач «103» Искендер Шаяхметов.

По его словам, на центральной площади Ала-Тоо сегодня дежурят четыре бригады. «Еще две бригады – в резерве. С утра нагрузка не сильно большая, поэтому это не в ущерб горожанам. В целом по городу на вызовы к пациентам будет выезжать 38 бригад. Надеемся, что праздники пройдут в штатном режиме», - сказал Искендер Шаяхметов.

Он отметил, что завтра медики будут дежурить на площади во время айт намаза.

Сегодня Кыргызстан отмечает День независимости.