Более 30 машин на Станции скорой помощи спишут. Материально устарели

На автобазе Станции скорой медицинской помощи Бишкека как отработавшие свой срок спишут 32 машины. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главврач ССМП Искендер Шаяхметов.

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По его словам, за полтора последних года на автобазу поступило 22 новых машины.

«Они сейчас практически в идеальном состоянии. Но поскольку мы работаем круглогодично, машины со временем выходят из строя. В мэрии заложено 20 миллионов сомов на приобретение примерно 12 новых машин. Но еще 12 авто нужно будет менять», — сказал Искендер Шаяхметов.

В ССМП отмечают, что одних новых машин недостаточно, нужны и кадры для формирования бригад.