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Общество

Врачи не идут в скорую помощь в Бишкеке. Тысячи вызовов — с опозданием

Врачи в Бишкеке не идут работать в скорую помощь. Тысячи вызовов выполняются с опозданием. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главврач Станции скорой медицинской помощи Бишкека Искендер Шаяхметов.

По его словам, чтобы полностью удовлетворить потребность, нужна одна круглосуточная бригада на 10 тысяч населения.

Во Фрунзе было 54 бригады на 500 тысяч населения. А сегодня в Бишкеке на 1,2 миллиона приписанных граждан всего 39 бригад по штату, работает 38. Поэтому горожане скорую помощь ждут долго. В часы пик просто не успеваем, очень сложно добраться в плотном потоке транспорта.

Искендер Шаяхметов

Он сообщил о нехватке кадров. «Сейчас свободны 64 врачебные ставки, 46 фельдшерских. Бригада состоит из врача и фельдшера, но из-за того что нет врача, не берем на работу фельдшеров, хотя те стоят в очереди», — добавил Искендер Шаяхметов.

Базовая зарплата, по его данным, у молодого врача — 5 тысяч сомов, у фельдшера — 4,3 тысячи. «Это очень мало. Чтобы материально стимулировать медиков, горкенеш и мэрия с 2016 года доплачивают врачам 4 тысячи сомов, фельдшерам — 2,5 тысячи. Кроме того, ввели депозит молодого специалиста. ежемесячная доплата врачу составляет 6 тысяч сомов. Через три года они получают полностью всю сумму», — проинформировал Искендер Шаяхметов.
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