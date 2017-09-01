«Мои 24». Самолеты и танки инженера Геннадия Волкова

Всегда с восторгом смотрю на людей, которые на протяжении многих лет верны своему увлечению. 68-летний Геннадий Борисович Волков — один из них. Стендовым моделизмом он занимается уже несколько десятков лет.

Несмотря на пенсионный возраст, инженер-механик по образованию продолжает работать. Раньше он занимал более высокую должность, был главным механиком завода, сейчас руководит отделом.

— А что дома-то сидеть? Не телевизор же целыми днями смотреть! — четко обрисовывает он жизненную позицию.

Время на встречу уделил в обеденный перерыв: не до разговоров мужчине с журналистами. В выходные дни — ждет ремонт.

Встреча в гостиной

Все свободные полки в небольшой комнате скромной хрущевки заставлены моделями военной техники. Т-34-85, КВ-1, КВ-2, «Штуг», СУ-152, «Матильда», «Валентайн», «Тигр» — каких только танков нет! Про самолеты вообще молчу. Они висят даже на стенах.

— Жена ругается: посуду ставить негде, — смеется мужчина.

Но продолжает пополнять свою коллекцию. Сколько в ней уже собралось экземпляров, Геннадий Борисович не знает. Говорит, не считал. Да и большим сокровищем, которое заслуживает того, чтобы оказаться в каком-нибудь музее, он ее тоже не считает.

— В городе есть люди, которые занимаются таким же делом, но более умело и дотошно, чем я, — строг наш собеседник к себе. — В городе человек 10-12 увлеченных этим же и примерно столько же сочувствующих.

Это вам не игрушки!

— Когда-то в столице республики был клуб, небольшая мастерская, где мы собирали свои модели, красили их, обсуждали волнующие нас темы. Потом нам как-то выделили место в одной из столичных школ. Дети приходили, смотрели, мы им показывали, а потом директору что-то не понравилось, сказала, что мы мешаем, и кабинет закрыли, — вспоминает он. — Сейчас такое место найти сложно, все упрется в аренду, деньги, поэтому каждый сам по себе. У кого-то дома мастерская, кто на кухне, кто на балконе — как пристроишься.

Приспособился и Геннадий Волков: собирает очередную модель в обеденный перерыв.

Тут от простого к сложному. Сначала возникает интерес. Я начинал сразу после армии с самолетов. Собрал, посмотрел, один, другой, третий. Потом дошло, что это не просто игрушка, а модель реального самолета, только в определенном масштабе. Значит, она должна выглядеть не как игрушка. Геннадий Волков

- И вот начинаешь искать фотографии, картинки, чертежи. И самолет же не только серый или белый пластмассовый. Все в реальной жизни имеет какой-то цвет, поэтому думаешь, как раскрасить. Крашу иногда сам, что-то прошу ребят помочь довести до ума, — рассказывает Геннадий Борисович.

— Некоторые идут дальше. Берут модель и делают диораму, подставку, участок ландшафта, получается как бы картина. У меня такого желания не возникает: хлопотно, — признается он. — Так я собрал авиацию советскую и Второй мировой войны. А потом меня перехлестнуло на танки — тоже времен Второй мировой и чисто советские, послевоенные. Остальное меня не интересует.

Фото ИА «24.kg». Т-34-85, КВ-1, КВ-2, «Штуг», СУ-152, «Матильда», «Валентайн», «Тигр» — каких только танков нет в коллекции Волкова

— А где вы покупаете модели?

— В детских магазинах. Представляете, на упаковке написано, что для детей старше восьми лет, а интересуются взрослые дядьки, — смеется собеседник. — Некоторые бывают настолько дотошные, что могут измерить модель и вернуть в магазин, мол, масштаб не соответствует, больше на 3 миллиметра. Я так не поступаю, сам переделываю.

Когда гусеницы дороже танка

Продукцию поставляют в основном российские фирмы, а их много. Есть фирмы, у которых цена на одну и ту же модель может отличаться в 3-4 раза. Но у них, например, гусеницы собираются и шевелятся. Или их можно отдельно приобрести.

Сама модель стоит примерно 1 тысячу рублей, а те же гусеницы металлические к ней могут быть в 1,5 раза дороже.

— Во время Великой Отечественной войны выпускали скоростной бомбардировщик СБ-2, эта модель в советские времена была большой редкостью. Тогда даже в газетах писали, что люди покупают ее и перепродают из-под полы. Я ездил в командировки в Москву, и в «Детском мире» под лестницей можно было найти разные модели, в том числе и зарубежных фирм. По тогдашним временам это большая редкость.

Фото из личного архива. Интерес ко Второй мировой войне у коллекционера был всегда - отец военный, а сам он вырос в военном городке

И если обычная модель стоила 2,50, то эта — 25 (!) рублей. Четверть зарплаты по тем временам, бешеные деньги! Но потом слюни потекли, и я ее все же купил, — вспоминает Геннадий Борисович историю пополнения своей коллекции.

Да по ней всю жизнь можно пересказать! Однако есть и неисполненные мечты.

Есть о чем мечтать

Иногда в фильмах про войну показывают грузовичок, а в кузове у него счетверенная зенитная пулеметная установка. Я хотел бы иметь такую модель, но она стоит 3,5 тысячи рублей. признается. Геннадий Волков

— А чем вызван интерес ко Второй мировой войне? — спрашиваю у него.

— Даже не знаю. Мне кажется, что интерес всегда был. Отец военный, я вырос в военном городке. Когда-то хотел стать морским офицером, но не получилось... Бывает, узнаешь о каком-то факте истории, о конкретной личности, и хочется собрать именно модель танка этого человека.

Танковые асы

Вот один из примеров. Дмитрий Лавриненко — танковый ас СССР, за несколько месяцев войны в 28 схватках уничтожил 52 машины противника!

Родился он в 1914 году в кубанской станице с говорящим названием Бесстрашная. В Красной Армии служил в кавалерии, затем окончил танковое училище. Уже там друзья-сокурсники прозвали его «снайперский глаз» за феноменальную точность стрельбы.

Фото из личного архива. Свои модели Геннадий Волков не продает. Собирает исключительно для себя

С сентября 1941 года Лавриненко числился в 4-й гвардейской танковой бригаде, где спустя месяц «настрелял» свои первые четыре танка. До декабря 1941-го смело бился с врагом.

Во время битвы 18 декабря Лавриненко подбил свой последний, 52-й, танк. По трагической случайности был убит осколком разорвавшейся рядом мины.

Если за два с половиной месяца он смог уничтожить пятьдесят два танка, то сколько бы он смог настрелять, если бы не нелепая смерть? Не каждый немец похвастает столькими танками за всю войну.

Еще один танкист-ас — Зиновий Колобанов. В августе 1941-го на танке КВ-1 сутки сдерживал танковую колонну неприятеля. Его танк подбил из засады 22 машины противника, из которых 14 не подлежали ремонту.

Под молоток ничего не идет

— Какую часть зарплаты вы на это тратите?

— О, это сложный вопрос. Все зависит от аппетита, — смеется Геннадий Борисович. — И смотря какая модель. Есть довольно редкие, а ее хочется иметь. Обычно дома это не афишируется.

— Чтоб потом от жены не досталось? — шучу.

— Да нет. Я могу и при ней это сказать.

— Не продаете готовые изделия?

— Нет, исключительно для себя собираю.

Фото ИА «24.kg». Геннадий Волков собирает очередную модель танка

— А бывает такое, что-то собираешь, не клеится, а потом ну его и молотком бац только?!

— Нет, не бывает, — категорично отвечает наш герой. — Практически все, что начал, закончил, поставил на полку и забыл. Потом проверил — стоит ли на месте. И так по следующему кругу. Иногда выставки стендовых моделей организуют к 9 Мая. У посетителей интерес большой.

...Взрослые дочери нашего героя увлечение отца понимают, но по его стопам не пошли. У каждого своя дорога. А вот внуки, думаем мы, когда-нибудь доберутся до этих заветных полок и зададут не один вопрос. И тогда деду придется рассказать много простых и удивительных историй, которые хранит его настоящее мальчишеское увлечение. Лишь бы спрашивали...