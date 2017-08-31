В праздники столичный транспорт будет работать до полуночи

В праздничные дни – 31 августа и 1 сентября – столичный транспорт будет работать до полуночи. Об этом ИА «24.kg» сообщил вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий.

По его словам, это касается и муниципального транспорта, и частных маршруток.

«На улице Киевской в районе площади Ала-Тоо примерно в 23.00 дополнительно будут стоять восемь автобусов и четыре троллейбуса для удобства горожан. Их развезут по центральным маршрутам», - заметил вице-мэр.

В связи с ограничением движения в День независимости по проспекту Чуй и улице Киевской от Тоголока Молдо до Тыныстанова внесены изменения в схемы движения маршрутов общественного транспорта.

Сегодня Кыргызстан отмечает 26-ю годовщину независимости, а завтра, 1 сентября, отпразднует Курман айт.