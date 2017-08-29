Дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней вернули на доследование

Дело о групповом изнасиловании 13-летней девочки вернули на доследование. Об этом сообщила журналистам ее адвокат Чолпон Кудайбердиева.

По ее словам, она ходатайствовала о возвращении дела на доследование для переквалификации статьи «Изнасилование» с части 3 на часть 4. «Часть третья предполагает более мягкое наказание. Между тем на момент насилия потерпевшая была малолетней, а это более тяжкая статья. Суд удовлетворил мое ходатайство. Сторона обвиняемых пыталась обжаловать его в Чуйском областном суде. Однако решение первой инстанции осталось без изменений», — пояснила юрист.

Уголовное дело возбудили в мае 2015 года в отношении двух парней. Три других предполагаемых насильника еще не достигли возраста уголовной ответственности. Уголовное дело поступило в суд 28 сентября 2015 года. Но с тех пор заседание по нему состоялось только один раз. Его откладывали то в связи с отсутствием адвоката подсудимых, то судья уходил на учебу, то болел, то был в отпуске. Кроме того, прокурор не обеспечивал явку в суд свидетелей — якобы это не входит в его обязанности.

Отметим, потерпевшая — инвалид с детства. За ходом дела следят сотрудники организации «Лига защитников прав ребенка».