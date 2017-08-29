20:25
+33
USD 68.67
EUR 81.93
RUB 1.17
Общество

Дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней вернули на доследование

Дело о групповом изнасиловании 13-летней девочки вернули на доследование. Об этом сообщила журналистам ее адвокат Чолпон Кудайбердиева.

По ее словам, она ходатайствовала о возвращении дела на доследование для переквалификации статьи «Изнасилование» с части 3 на часть 4. «Часть третья предполагает более мягкое наказание. Между тем на момент насилия потерпевшая была малолетней, а это более тяжкая статья. Суд удовлетворил мое ходатайство. Сторона обвиняемых пыталась обжаловать его в Чуйском областном суде. Однако решение первой инстанции осталось без изменений», — пояснила юрист.

Уголовное дело возбудили в мае 2015 года в отношении двух парней. Три других предполагаемых насильника еще не достигли возраста уголовной ответственности. Уголовное дело поступило в суд 28 сентября 2015 года. Но с тех пор заседание по нему состоялось только один раз. Его откладывали то в связи с отсутствием адвоката подсудимых, то судья уходил на учебу, то болел, то был в отпуске. Кроме того, прокурор не обеспечивал явку в суд свидетелей — якобы это не входит в его обязанности.

Отметим, потерпевшая — инвалид с детства. За ходом дела следят сотрудники организации «Лига защитников прав ребенка».
Ссылка:
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Пять лет условно за бутылку водки
Садыр Жапаров отказался давать показания в суде
Судья требует принудительно доставить Аиду Салянову на процесс
Суд Жапарова. Эмильбек Каптагаев выступил в защиту подсудимого
Суд оставил Садыра Жапарова в СИЗО
Эмилбек Каптагаев обратился в суд по делу Садыра Жапарова с жалобой
Суд Жапарова. Заявлен третий за день отвод
На процессе по делу Садыра Жапарова заявили еще один отвод судье
На суде Садыра Жапарова запретили фото- и видеосъемку
Суд Жапарова. Адвокат подсудимого заявил отвод судье
Популярные новости
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
Заявление Темира Сариева в&nbsp;связи с&nbsp;закрытием телеканала &laquo;Сентябрь&raquo; Заявление Темира Сариева в связи с закрытием телеканала «Сентябрь»
В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь» В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»
Оливье Ле&nbsp;Блан: Бишкек&nbsp;&mdash; удивительно удобное и&nbsp;достойное для проживания место Оливье Ле Блан: Бишкек — удивительно удобное и достойное для проживания место
Бизнес
Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга
Абоненты &laquo;Кыргызтелекома&raquo; подхватили вирус Абоненты «Кыргызтелекома» подхватили вирус
Стань эрудитом с&nbsp;MegaCom! Стань эрудитом с MegaCom!
И&nbsp;снова Globus, теперь и&nbsp;в&nbsp;микрорайоне &laquo;Тунгуч&raquo; И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»