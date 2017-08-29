Ни одного директора не уволили за школьные поборы в Кыргызстане. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

«Бесплатное школьное образование – обязательство государства. Если в 2010 году из госбюджета на сферу образования выделяли 12-13 миллиардов сомов, то сегодня – около 30 миллиардов. За счет этих средств полностью финансируются зарплата, коммунальные расходы», - сказала Гульмира Кудайбердиева.

А то, что касается общественных фондов, куда поступают деньги родителей, – это решение самих родителей. Они не имеют отношения к бюджету. Гульмира Кудайбердиева

Министр отметила, что проблема родительских взносов наиболее актуальна для Бишкека. «Мы смогли снять напряжение по данному вопросу, встретились с руководителями школ, у нас был с ними откровенный разговор. И в большой мере мы смогли этот вопрос отрегулировать», - отметила глава Минобразования.

На вопрос ИА «24.kg», был ли хоть один директор школы или учитель уволен за последнее время за поборы, она ответила, что по Бишкеку рассматривался один такой вопрос.

Было заявление родителя о том, что директор школы просил вступительные взносы. Мы собирались принять решение, но те же родители отказались от претензий. Как можно в таком случае кого-то наказать? Гульмира Кудайбердиева

Номер школы министр называть не стала.