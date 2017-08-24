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Общество

Узбекистан попросил Россию арестовать недвижимость по делу Гульнары Каримовой

Фото Azattyq.org. Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова

Генпрокуратура России получила запрос от Ташкента об аресте недвижимости по делу Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства РФ.

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«В Генпрокуратуру России из Генпрокуратуры Узбекистана поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой Гульнары, в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрос находится на рассмотрении. Месяц назад в Швейцарии по запросу Узбекистана арестовали активы Гульнары Каримовой почти на $840 миллионов.

В Узбекистане ей предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Гульнару обвиняют в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

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В Генпрокуратуре Узбекистана ранее заявляли, что в рамках расследования дела на территории 12 стран предварительно установлены легализованные активы на сумму почти в $1,5 миллиарда.

В свое время она занимала ряд государственных постов в Узбекистане. В 2013-м оказалась в центре коррупционного скандала, после чего была заключена под домашний арест. Последние достоверные сведения о ней относятся к сентябрю 2014 года — западные СМИ опубликовали несколько снимков и аудиозапись, которые она тайно передала через пиар-агентство.
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