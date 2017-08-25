«Мои 24». Один день из жизни артистки Театра оперы и балета Оксаны Шутовой

Оксана Шутова — солистка Театра оперы и балета — сразу предупредила: ее ответы меня удивят, ибо на сцене блистать она стала скорее благодаря случаю, нежели велению судьбы.
В семье Оксаны нет музыкантов. Ни по какому направлению. Более того, ее папа был категорически против того, чтобы дочурка посвятила себя столь легкомысленному, по его мнению, занятию.
Когда поешь 12 часов в суткиДень моей собеседницы начинается с семи утра. Оксана — ранняя пташка и просыпается, как говорится, с петухами.
«Я мыла балетные залы. Так вот, мне приходилось вставать в пять утра. В полшестого завтрак, в шесть я уже на остановке, в семь — на работе. Ну, а в восемь утра — у меня спевка. Позже к этому списку добавилось еще и пение в хорах. Это уже в период моей учебы в консерватории. Так что я не страдаю от подъемов спозаранку», — объяснила неприхотливая певица.
Эта привычка выработана годами и отточена почти до автоматизма. Когда я училась в оперной студии после музыкального училища, время было тяжелое, я должна была работать. А так как я еще ничего из себя как певица не представляла, зарабатывать приходилось мытьем полов.Оксана Шутова
Вот только дочка Альбина не разделяет любовь родительницы к ранним подъемам. «Ну, ничего не поделаешь. Режим есть режим. Она у меня пятиклассница. Учится в 33-й самой обычной школе. Но девочка творческая. Увлекается серьезно спортивными танцами. Я ей сразу сказала: выбери занятие по душе и подходи к этому серьезно, не расплескивай себя», — подчеркнула строгая мама.
Оксана Шутова призналась, что начинает петь с девяти утра. То есть открывает рот рано утром и закрывает его (образно говоря) в 21.00. Репетиции, спевки, мастер-классы. График у солистки оперного театра чрезвычайно напряженный. Маршрут передвижений: театр, студия, училище, консерватория, где Оксана показывает студентам, как должен звучать голос в той или иной партии. Будь то Келин в «Айчурек» или Татьяна Ларина в бессмертном «Евгении Онегине».
А еще Шутова очень дисциплинированная прима и совсем не капризная. Она ненавидит опаздывать на репетиции и всегда старается прийти заранее, чтобы музыканты в оркестровой яме не ждали ее.
Она блистала и в партиях Джильды в «Риголетто», и Инесс из «Трубадура», причем сольники она исполняла, будучи артисткой хора. Шутова, в отличие от многих своих коллег по богемному цеху, никогда не страдала звездной болезнью. «Я просто люблю свое дело», — констатировала певица.
Осел тоже поет, но цветов ему не дарятУ Оксаны Шутовой до недавнего времени были свои ученики, как у любой другой именитой актрисы. Кому же из восходящих звезд вокального искусства не хочется поучиться «играть голосом» у мастера?
Последние — Алена и Полина. Актриса о них отзывается с улыбкой, но признает — солистками театра оперы девочки вряд ли станут. «Я сразу честно говорю студентам, кто будет петь, а кто нет».
— Обидеть не боишься? Отбить желание заниматься пением, музыкой вообще...
— Нет. Человек не должен тратить себя на то, что ему не близко по духу. Я определяю по психотипу, как человек выходит на сцену, как подает материал, как работает с голосом. Иногда, вроде, и вокальные данные есть, и комплексов никаких, но не артист. Одного умения мало, нужно не жалеть себя: работать, работать и еще раз работать. Большое искусство не терпит халтуры и ленивых. Я понимаю, что хочется цветов, оваций, поклонников, но нельзя любить себя в театре, как говорил Станиславский. Осел тоже поет, но цветов ему не дарят.
— Но ты тоже не сразу нашла себя. Говорила, что и оперу-то исполнять изначально не хотела, а мечтала поступить на вокально-эстрадное отделение...
Певица лукаво прищурилась. Действительно, она не сразу нашла себя в опере. Ее папа и вовсе думал, если дочка и ступит на музыкальную стезю, пусть непременно на аккордеоне играть учится. А что? Инструмент, так сказать, массовый, это не рояль какой-нибудь, который и в комнату не впихнешь.
Но маленькая Ксюша решительно не хотела становиться виртуозом игры на аккордеоне. Она с детства пела. Оперное сопрано в ней открыла старый педагог училища Куренкеева.
Я бы поступила, конечно, на вокально-эстрадное, если бы оно было. Но его тогда не существовало. А на прослушивании сказали, что у меня голос как раз для оперы.Оксана Шутова
Я пою и этим живуОксана с гордостью рассказывает: когда пришла в театр, застала блистательную эпоху великих исполнителей. Ей было на кого равняться и у кого учиться — Кайыргуль Сартбаева, Хусейн Мухтаров — одним словом, мэтры.
«Мне очень повезло, что я соприкоснулась с этими титанами. Но мне пришлось доказывать, что могу петь большие партии. У меня достаточно распространенный голос — сопрано, но со специфической техникой и диапазоном, что позволяет петь партии вплоть до драматических. Но в солистки я вышла только четыре года назад», — отметила артистка.
Сцена Театра оперы и балеты — не единственная рабочая площадка гостьи нашей рубрики. Шутова поет и в церковном хоре.
Оксана рассказала, что влилась в по-семейному сплоченный и дружный коллектив церковных певчих только в этом году, хотя попытки предпринимались неоднократно.
Но все-таки свой путь Оксана преодолела. В канун Пасхи, 15 апреля, на шестом месяце беременности, Оксана бархатным сопрано выводила рулады на праздничной службе. А до обеда в этот же день исполняла Ярославну в «Князе Игоре». «Это мой личный подвиг», — добавила певица.
Каждый приходит в храм, как и в театр, по-своему. Меня все время как будто что-то отводило. Бешеные нагрузки в театре, сольные партии, отнимающие все силы, премьерные постановки, мастер-классы. Никак не могла выкроить место в плотном расписании.Оксана Шутова
Расслабляться некогдаВ начале августа у Оксаны родился очаровательный малыш Арсений. Счастливая мамочка смеется, что теперь у нее появился партнер по вокальным пируэтам. Домочадцы шутят, что у самого маленького члена семьи ярко выраженный, почти шаляпинский бас.
Оксана планирует до Нового года вернуться на сцену и штурмовать новые вершины. Впереди фестивали, и певица хочет в них участвовать. Она не собирается останавливаться на достигнутом: петь так петь. Оксана рассказала, что ее мечта, на осуществление которой она бросит все силы, — исполнить партию Элеоноры в опере Верди «Трубадур». «Так что расслабляться мне некогда», — улыбается Оксана Шутова.
Как бы в подтверждение ее слов со двора донесся бодрый лай. «Это наш сторож и друг Мухтар. Хороший знак, значит, все получится», — радуется Оксана. Глядя на ее боевой настрой, понимаешь, что прима пьедестала не уступит: ни назло, ни вопреки, как бы ее не испытывала суровая богемная жизнь.