«Мои 24». Один день из жизни артистки Театра оперы и балета Оксаны Шутовой

Оксана Шутова — солистка Театра оперы и балета — сразу предупредила: ее ответы меня удивят, ибо на сцене блистать она стала скорее благодаря случаю, нежели велению судьбы.

В семье Оксаны нет музыкантов. Ни по какому направлению. Более того, ее папа был категорически против того, чтобы дочурка посвятила себя столь легкомысленному, по его мнению, занятию.

Но чему быть, того не миновать, и Оксана все-таки стала оперной певицей. Хотя никогда не хотела петь именно в этом жанре, да и домашние не жаловали зычные голоса тучных исполнителей в накрахмаленных париках.

Когда поешь 12 часов в сутки

Эта привычка выработана годами и отточена почти до автоматизма. Когда я училась в оперной студии после музыкального училища, время было тяжелое, я должна была работать. А так как я еще ничего из себя как певица не представляла, зарабатывать приходилось мытьем полов. Оксана Шутова

День моей собеседницы начинается с семи утра. Оксана — ранняя пташка и просыпается, как говорится, с петухами.«Я мыла балетные залы. Так вот, мне приходилось вставать в пять утра. В полшестого завтрак, в шесть я уже на остановке, в семь — на работе. Ну, а в восемь утра — у меня спевка. Позже к этому списку добавилось еще и пение в хорах. Это уже в период моей учебы в консерватории. Так что я не страдаю от подъемов спозаранку», — объяснила неприхотливая певица.Вот только дочка Альбина не разделяет любовь родительницы к ранним подъемам. «Ну, ничего не поделаешь. Режим есть режим. Она у меня пятиклассница. Учится в 33-й самой обычной школе. Но девочка творческая. Увлекается серьезно спортивными танцами. Я ей сразу сказала: выбери занятие по душе и подходи к этому серьезно, не расплескивай себя», — подчеркнула строгая мама.

Фото из личного архива. Оксана с дочерью Альбиной

Оксана Шутова призналась, что начинает петь с девяти утра. То есть открывает рот рано утром и закрывает его (образно говоря) в 21.00. Репетиции, спевки, мастер-классы. График у солистки оперного театра чрезвычайно напряженный. Маршрут передвижений: театр, студия, училище, консерватория, где Оксана показывает студентам, как должен звучать голос в той или иной партии. Будь то Келин в «Айчурек» или Татьяна Ларина в бессмертном «Евгении Онегине».

А еще Шутова очень дисциплинированная прима и совсем не капризная. Она ненавидит опаздывать на репетиции и всегда старается прийти заранее, чтобы музыканты в оркестровой яме не ждали ее.

«Я трудоголик: всю жизнь, как говорится, у станка. И все, чего добилась, — результат труда. У меня никогда не было поддержки, плеча. Начала выступать с 2002 года, причем исполняла партии мальчиков. Работником театра я тогда не была. Вернее, номинально, конечно, я участвовала в жизни храма искусств, моя полы», — рассказывает артистка, подтверждая тем самым избитую истину — у каждого своя дорога к большой сцене.

Фото из личного архива. Оксана Шутова исполняет Татьяну Ларину

Она блистала и в партиях Джильды в «Риголетто», и Инесс из «Трубадура», причем сольники она исполняла, будучи артисткой хора. Шутова, в отличие от многих своих коллег по богемному цеху, никогда не страдала звездной болезнью. «Я просто люблю свое дело», — констатировала певица.

Осел тоже поет, но цветов ему не дарят

У Оксаны Шутовой до недавнего времени были свои ученики, как у любой другой именитой актрисы. Кому же из восходящих звезд вокального искусства не хочется поучиться «играть голосом» у мастера?

Последние — Алена и Полина. Актриса о них отзывается с улыбкой, но признает — солистками театра оперы девочки вряд ли станут. «Я сразу честно говорю студентам, кто будет петь, а кто нет».

— Нет. Человек не должен тратить себя на то, что ему не близко по духу. Я определяю по психотипу, как человек выходит на сцену, как подает материал, как работает с голосом. Иногда, вроде, и вокальные данные есть, и комплексов никаких, но не артист. Одного умения мало, нужно не жалеть себя: работать, работать и еще раз работать. Большое искусство не терпит халтуры и ленивых. Я понимаю, что хочется цветов, оваций, поклонников, но нельзя любить себя в театре, как говорил Станиславский. Осел тоже поет, но цветов ему не дарят.

— Но ты тоже не сразу нашла себя. Говорила, что и оперу-то исполнять изначально не хотела, а мечтала поступить на вокально-эстрадное отделение...

Певица лукаво прищурилась. Действительно, она не сразу нашла себя в опере. Ее папа и вовсе думал, если дочка и ступит на музыкальную стезю, пусть непременно на аккордеоне играть учится. А что? Инструмент, так сказать, массовый, это не рояль какой-нибудь, который и в комнату не впихнешь.

Но маленькая Ксюша решительно не хотела становиться виртуозом игры на аккордеоне. Она с детства пела. Оперное сопрано в ней открыла старый педагог училища Куренкеева.

Я бы поступила, конечно, на вокально-эстрадное, если бы оно было. Но его тогда не существовало. А на прослушивании сказали, что у меня голос как раз для оперы. Оксана Шутова

Я пою и этим живу

Оксана с гордостью рассказывает: когда пришла в театр, застала блистательную эпоху великих исполнителей. Ей было на кого равняться и у кого учиться — Кайыргуль Сартбаева, Хусейн Мухтаров — одним словом, мэтры.

Фото из личного архива. Одно из новогодних представлений

«Мне очень повезло, что я соприкоснулась с этими титанами. Но мне пришлось доказывать, что могу петь большие партии. У меня достаточно распространенный голос — сопрано, но со специфической техникой и диапазоном, что позволяет петь партии вплоть до драматических. Но в солистки я вышла только четыре года назад», — отметила артистка.

Сцена Театра оперы и балеты — не единственная рабочая площадка гостьи нашей рубрики. Шутова поет и в церковном хоре.

«В храм я пыталась устроиться много раз. Началась эта история 20 лет назад, когда у меня была личная трагедия. Я была настолько потеряна, что состояние мое приближалось к тому, когда кладут в психиатрическую лечебницу. Полная прострация и отрешенность. Мама тогда меня и привела в церковь к батюшке. Я исповедалась. Эта беседа помогла выбраться из моей скорлупы, не упасть в пропасть, хотя я была в шаге от нее. Священнослужитель и пытался меня пристроить петь в храм. Но не получилось. Я оказалась не готова», — призналась певица.

Оксана рассказала, что влилась в по-семейному сплоченный и дружный коллектив церковных певчих только в этом году, хотя попытки предпринимались неоднократно.

Каждый приходит в храм, как и в театр, по-своему. Меня все время как будто что-то отводило. Бешеные нагрузки в театре, сольные партии, отнимающие все силы, премьерные постановки, мастер-классы. Никак не могла выкроить место в плотном расписании. Оксана Шутова

Расслабляться некогда

Но все-таки свой путь Оксана преодолела. В канун Пасхи, 15 апреля, на шестом месяце беременности, Оксана бархатным сопрано выводила рулады на праздничной службе. А до обеда в этот же день исполняла Ярославну в «Князе Игоре». «Это мой личный подвиг», — добавила певица.В начале августа у Оксаны родился очаровательный малыш Арсений. Счастливая мамочка смеется, что теперь у нее появился партнер по вокальным пируэтам. Домочадцы шутят, что у самого маленького члена семьи ярко выраженный, почти шаляпинский бас.

Оксана планирует до Нового года вернуться на сцену и штурмовать новые вершины. Впереди фестивали, и певица хочет в них участвовать. Она не собирается останавливаться на достигнутом: петь так петь. Оксана рассказала, что ее мечта, на осуществление которой она бросит все силы, — исполнить партию Элеоноры в опере Верди «Трубадур». «Так что расслабляться мне некогда», — улыбается Оксана Шутова.

Как бы в подтверждение ее слов со двора донесся бодрый лай. «Это наш сторож и друг Мухтар. Хороший знак, значит, все получится», — радуется Оксана. Глядя на ее боевой настрой, понимаешь, что прима пьедестала не уступит: ни назло, ни вопреки, как бы ее не испытывала суровая богемная жизнь.