Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд Адель по продажам

Новый альбом Тейлор Свифт The Life Of A Showgirl стал рекордсменом по продажам в первую неделю после релиза, побив державшееся 10 лет достижение Адель, пишет НСН.

В частности, в 2015 году альбом британской певицы «25» за семь дней купили 3,378 смиллиона раз. В 2025 году пластинка Свифт за неделю разошлась тиражом 4,002 миллиона копий.

Более того, все 12 песен с альбома «The Life Of A Showgirl» окупировали чарт Billboard Hot 100, заняв места с первого по 12-е.

«Никогда не забуду, как я была взволнована в 2006 году, когда мой первый альбом разошелся тиражом 40 тысяч копий за первую неделю... И вот мы здесь... Я хочу передать четыре миллиона благодарностей фанатам», — написала Свифт в своих соцсетях.
