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Общество

В Кыргызстане на половине территорий всех охотхозяйств запретили охоту

В Кыргызстане на территории 7,2 миллиона гектаров запрещена охота, это почти половина всех охотхозяйств республики. Об этом на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем сказал директор Государственного агентства охраны окружающей страны и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, запрет введен для сохранения кормовой базы хищника. «Можно считать, что это мораторий на охоту», — заявил он.

Кроме того, госагентство ввело локальные запреты на охоту. «К примеру, с 2017-го на три года запрещена охота на парнокопытных в Московским, Сокулукском и Аламудунском районах Чуйской области», — сказал Абдыкалык Рустамов.

Он отметил, что территории, где запрещена охота, будут мониторить, чтобы узнать, как мораторий влияет на численность диких животных. Как он подчеркнул, в 2000-х годах численность снежного барса в Кыргызстане сократилась до 150 особей, сейчас этот показатель варьируется от 350 до 500 ирбисов.
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