Генпрокуратура требует закрыть телеканал «Сентябрь»

Генеральная прокуратура подала в суд на телеканал «Сентябрь» и требует закрыть его. Об этом ИА «24.kg» рассказала представитель компании Кайыргуль Урумканова.

По ее словам, сегодня проходит первое заседание в Первомайском районном суде. Судья Жылдыз Жумабаева проводит слушание без участия ответчика и ее адвокатов. Редактору телеканала Канышай Мамыркуловой стало плохо и ей вызвали бригаду медиков. Судья удалилась в совещательную комнату — готовить решение.

По словам Кайыргыль Урумкановой, ГП КР ошиблась, подав иск против не того телеканала, но с таким же названием. «Речь о выступлении Абдуллы Капарова, которое транслировал аналоговый «Сентябрь» в Джалал-Абаде. Этот канал ликвидирован год назад и отношения к цифровому каналу «Сентябрь» не имеет», — пояснила Кайыргуль Урумканова.

Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура намерена судиться с телеканалом «Сентябрь». В ГП КР пояснений по поводу разбирательства не дают до сих пор.