22 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–19.00 — улицы Кольбаева, Лермонтова, Новосельская, Широкая, Керамическая, 7-й микрорайон, 3-8;

9.00-17.00 — жилмассивы «Кырман», «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Кривоносова, Масалиева, Ак-Туз, Токтосуна, Кен-Кол), село Чон-Арык (улицы Северная, Семетея), улицы Белгородская, 42, Профессора Зимы, Куренкеева, Манаса, Баялинова.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — жилмассивы «МТФ-2», «Тендик», села Лесхоз, Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Березовая, район Малой ГЭС и новостройки), Арашан, Арчалы (улицы Ала-Арчинская, Мектеп, Кочоко, Адамкула, Озгоруш, Токтогула, район новостройки), Аламудун (улицы Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный тупик), Кок-Жар (улицы Сейтек, Майрам, Шабдана Баатыра, Карагула Акмата), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Манас (улицы Спортивная, Высоцкого), Арал (улица Картанбаева), Тош-Булак (улица Советская), Кашка-Баш (улицы Виноградная, Исманова, Новостройка), Селекционное (улицы Парковая, Кипкалова, Проектируемая);

Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Манас (улицы Спортивная, Высоцкого), 9.00-20.00 — село Ак-Суу (улицы Дружбы, Спортивная, Полевая);

8.30-12.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 11, 12);

8.30-17.00 — село Орто-Суу;

8.00-17.00 — села Биримдик, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра.

В Иссык-Кульской области:

7.00–17.00 — села Темировка, Григорьевка, Семеновка, Кара-Сай, город Каракол (улицы Торгоева, Курочкина, Либкнехта, Гоголя, Маяковского, Пионерская, Мурманская, Ленинградская, Фрунзенская, Харьковская, Ленинградская, Иссык-Кульская, Арбатская, Элебаева, Абая, Пржевальского, Островская, Манаса, Иртышская, Кравцова).

В Ошской области:

9.00–17.00 — город Ноокат, сельские управы Кароол, Гульча, город Ош ( микрорайон «Туран»), села Тюлейкен (улицы Пичугина, Крылова, Толонова, Тайгараева, Боконбаева, Мусоргского, Репина, Мамытова, Физкультурная), Каратай, Ак-Жар, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Миялы, Кызыл-Ордо, Эшме.

В Баткенской области: