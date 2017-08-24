Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Мы перевалили за середину рабочей недели — уже хорошо. В Бишкеке же по-прежнему жарко — синоптики обещают около 29 градусов тепла без намека на осадки. Подробнее о прогнозе погоды здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

09.00–17.00 — жилмассив «Токолдош» (улицы Армейская, Менделеева, Октябрьская, Кийизбаевой, Токолдош, переулок Токолдош), микрорайон « Улан», 7, проспект Чуй, 130, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Береговая, Солимкамская, 50 лет Победы), улицы Кулатова, Фатьянова, Горького, Валдайская, Репина, Брестская, Садыгалиева, Дэн Сяопина, Ахунбаева, Курчатова;

09.00–14.00 — улицы Загорская, Куренкеева, Усенбаева, Ибраимова, Фирсова;

09.00–18.00 — улицы Элебаева, Медерова, Широкая, Новосельская, Керамическая;

13.00–17.00 — переулки Карагайский, Хайдарканский, улицы Тоголока Молдо, Орозбекова, Московская, Токтогула, Кокчетавская, Манаса, Можайского, Щербакова, Тюлебердиева, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Ахунбаева, Алма-Атинская, Кок-Джар);

13.00–18.00 — улицы Абдумомунова, Айтматова, Огонбаева, Фрунзе;

12.00–18.00 — улицы Осмонкула, Сыдыкова, Ереванская, Курманджан Датки, Набережная, Западная, Фрунзе, Кантемировская, Кишиневская, Саратовская, Пархоменко, переулок Таллинский, проспект Чуй.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей и дорожного полотна в Бишкеке по-прежнему частично или полностью перекрыты для проезда транспорта часть улиц:

Орозбекова — от Абдумомунова до проспекта Чуй;

Панфилова — от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея;

Турусбекова — от Жибек Жолу до Московской. Здесь частично уложено асфальтовое покрытие, проехать можно. Полностью закрыт участок от Московской до Боконбаева;

Тыныстанова — от Токтогула до Киевской;

Шота Руставели — от Сухомлинова с переходом на улицу Ахунбаева до улицы Байтик Баатыра.

На время проездов кортежей президента, премьер-министра и спикера утром и вечером перекрывают движение на проспекте Манаса.

Люди, которые меняли мир

Сегодня среди именинников оказались два серьезных писателя, и оба — выходцы из Латинской Америки.

Фото из Интернета. Писатель Хорхе Луис Борхес

Аргентина подарила нам великого авангардиста Хорхе Луиса Борхеса. Он родился в 1899 году в Буэнос-Айресе и утверждал, что в нем течет баскская, андалузская, еврейская, английская, португальская и норманнская кровь. С раннего возраста увлекался поэзией, в возрасте четырех лет научился читать и писать. В 1906 году написал первый рассказ.

В десять лет Борхес перевел известную сказку Оскара Уайльда «Счастливый принц». 31 декабря 1919 года в испанском журнале «Греция» появилось его первое стихотворение, а первый сборник стихов «Жар Буэнос-Айреса» вышел в 1923 году.

В августе 1944 года Борхес познакомился с Эстель Канто, в которую влюбился. Она вдохновила его на написание рассказа «Алеф», который считается одним из лучших произведений писателя.

Со временем Борхес отошел от поэзии в сторону «фантазийной» прозы. Многие из лучших его рассказов вошли в сборники «Вымыслы» (1944), «Хитросплетения» (1960) и «Сообщение Броуди» (1971). Много писал эссе по аргентинской литературе.

Начало 1950-х годов ознаменовалось признанием таланта Борхеса в Аргентине и за ее пределами. Начали снимать фильмы по его рассказам, писателя осыпали наградами. Среди них премия Сервантеса — самая престижная в испаноязычных странах награда за заслуги в области литературы.

Второго именинника и знаменитого писателя подарила миру 24 августа 1947 года Бразилия. Пауло Коэльо родился в Рио-де-Жанейро в семье инженера. Желание стать писателем появилось уже в школе, но семья не поддержала его, поэтому под давлением родителей он поступил на юридический факультет, но вскоре бросил учебу и занялся журналистикой.

Фото nrkbeta. Человек, прошедший к славе нелегкий путь, — Пабло Коэльо

Разногласия с семьей нарастали, в итоге семнадцатилетнего Пауло принудительно поместили в частную психиатрическую клинику. Но это его не сломало — он сбежал из клиники, скитался некоторое время, но в итоге вернулся домой. Увлекся театром, что в итоге закончилось лечебницей, откуда он вновь сбежал. После третьего курса лечения его семья смирилась с тем, что «нормальной» работой он заниматься не будет.

Но и на этом проблемы писателя не закончились. Бразильские военные, пришедшие к власти в результате переворота 1964 года, арестовали Коэльо и его жену. Известно, что их пытали. Выйти из тюрьмы писателю помогло прошлое: его признали невменяемым и отпустили.

Фото Santjo2011. Пауло Коэльо на презентации подписывает свои книги, 2007 год

Но ничто не сломило писателя, даже несмотря на то, что многие считают его творчество неглубоким и конъюнктурным, в 150 странах мира продано более 86 миллионов его книг, они переведены на 67 языков.

Пауло получил множество литературных премий. Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Германии, Канаде, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остается самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса.

Памятные даты

В 1876 году, 141 год назад, во вторую Центральноазиатскую экспедицию отправился русский путешественник Николай Пржевальский. Он вышел из Кульджи (ныне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР) на юго-восток с отрядом из девяти человек.

Фото poasii.ru. Исчезнувшее озеро Лоб-Нор

В ходе экспедиции впервые изучено, промерено и нанесено на карту загадочное озеро-болото Лоб-Нор, о котором ранее сообщали некоторые древнекитайские источники и Марко Поло. Оказалось, что озеро — «бродячее»: из-за «блуждания» русел впадающих в него рек оно многократно меняло местоположение.

Весну 1877 года Пржевальский провел на Лоб-Норе, занимаясь орнитологическими исследованиями, а потом вернулся в Кульджу. По итогам экспедиции написал труд «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор».

24 августа — День внутренних войск Кыргызской Республики. Являются военной организацией и предназначены для охраны объектов государственной важности, исправительно-трудовых учреждений и охраны общественного порядка.

А еще сегодня официальный день рождения картофельных чипсов! Считается, что их изобрел 164 года назад, в 1853 году, американский шеф-повар Джордж Крам.

По одной из версий, один клиент пожаловался, что его картофель-фри порезан слишком толсто и публично отчитал повара. В ответ Крам нарезал картофель так, что тот просвечивался, и обжарил его в масле до хруста. Клиент остался доволен. Блюдо ввели в меню как «Чипсы Саратога» (с английского «чипсы» — «ломтик, кусочек», Саратога — место, где находился ресторан).

А здесь можно посмотреть, как чипсы делают сейчас:

По другой версии, рецепт жареной картошки, подобной чипсам, напечатали в США в 1832 году в одной кулинарной книге. Но так ли важно, кто подарил миру чипсы? Я тоже думаю, что откроем пакетик и просто похрустим в честь их дня рождения.

У кого намечаются тои

К одному человеку на праздник попасть будет сложно — живет он в России. Но это не помешает передать ему поздравления. Тем более он прославил Кыргызстан до космических высот.

Фото NASA/Commons.wikimedia.org. Космонавт Салижан Шарипов пред полетом в космос, 1998 год

24 августа исполняется 53 года космонавту, Герою России и Кыргызстана Салижану Шарипову. Родился он в городе Узгене Ошской области. И хоть в январе 1998 года Салижан Шарипов совершил свой первый полет в космос как гражданин РФ, нам ничто не помешает гордиться нашим земляком.

И еще один именинник сегодня, а по совместительству и наш коллега, — Евгения Бердникова. Появилась на свет она во Фрунзе, но обойдемся без точного упоминания года рождения.

Фото «Новые лица». Журналист и депутат Евгения Бердникова, 2016 год

Работала на радио «Пирамида» и «Эхо Москвы в Бишкеке», сейчас — на «Пятом канале». С прошлого года она еще и депутат Бишкекского городского кенеша от СДПК. Так что присоединяемся к поздравлениям. Можно и на страничке в Facebook.

Куда сходить

Культура

Сегодня насыщенный день, и каждый сможет найти себе мероприятие по вкусу.

— Если вас интересует шопинг, то в Бишкеке открылась III выставка товаров стран Шелкового пути. На ней представлены мебельная продукция, морепродукты, посуда, сельскохозяйственная продукция и многое другое. Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта. Открытие в 11.00.

— Для тех, кто предпочитает отдыхать, узнавая что-то новое и полезное, наверняка будет интересным семинар «Как превратить свою жизнь в праздник?». Его ведущий Егор Паншин поделится историями успеха. Компания Feel Good, 18.00.

— Ну и не забываем — в четверг традиционно кинопремьеры. Есть и российский триллер, и драма о Голландии и цветочном бизнесе, ну а для тех, кто собирается провести время с детьми — новый мультфильм «Реальная белка-2».

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

11.00 — пресс-конференция «О кадровой политике в Министерстве здравоохранения КР: низкая квалификация — упущенные возможности страны (на $1 миллион)». Пресс-центр ИА «24.kg» .

12.00 — пресс-конференция «Открытое политическое заявление». Пресс-центр ИА «24.kg» .

13.00 — пресс-конференция Азимбека Бекназарова с новым заявлением о временном правительстве и о своем «продолженном» интервью. Пресс-центр ИА «24.kg» .

09.00 — суд по делу Аиды Саляновой. Ленинский районный суд.

09.00 — Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем. Встреча экспертов. Отель «Жаннат».

10.00 — круглый стол «Заседание Национального совета». Организаторы: Молодежная инициативная группа. «Парк Отель».

11.00 — суд по товарному знаку сайта Zanoza.kg. Бишкекский межрайонный суд.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.