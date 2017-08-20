Неделя-24: что вы могли пропустить

В Бишкеке завершился самый громкий процесс нынешнего лета — депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова. Приговорили их к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Их обвиняли в коррупции.

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Наверняка дело продолжится в Бишкекском городском и Верховном судах. Но это уже осенью. Пока же можно ознакомиться с тем, как проходил процесс в нашей хронике

Одновременно с этим продолжается регистрация кандидатов в президенты Кыргызстана. Вторым официальным претендентом вслед за Темиром Сариевым стал депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов. На сегодня изъявивших желание поучаствовать в президентской гонке осталось 50 человек.

О чем важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном итоговом обзоре уходящей недели.

Человек, встречающий жизнь

Фото ИА «24.kg». Акушерка Назгуль Шадыбекова на рабочем месте

Она постоянно получает те эмоции, которые женщина испытывает только несколько раз в жизни. Ведь она даже раньше матери берет на руки появившегося на свет крошечного человечка, первой его пеленает, осматривает и знакомит с новым для него миром. Именно эта безмерная радость удерживает их на работе. Сегодня героиней рубрики «Мои 24» стала акушерка клинического родильного дома № 2 города Бишкека Назгуль Шадыбекова.

Суйунчу. Как и где получить деньги

Закон «О государственных пособиях» в новой редакции, подписанный президентом, вступит в силу только с 1 января 2018 года. Но кыргызстанцы уже задаются вопросом, как получить, пусть и скромную, но прибавку в семейный бюджет. ИА «24.kg» собрало всю необходимую информацию, как о требуемых справках, так и о суммах выплат.

Человек, открывший цифровой код Корана

Темиралы Кунашов 30 лет жизни посвятил созданию одной книги «Эзотерические вопросы Священного Корана». По его словам, помимо рассказа об интересных фактах, книга содержит открытия, которые он сделал, изучая Священное писание. Об этом он рассказал в интервью ИА «24.kg».

Мэр пообещал новым дорогам 10 лет жизни

Фото ИА «24.kg». Строительство моста на пересечении улиц Фрунзе и Айтматова

Городские чиновники продолжают проводить выездные совещания по актуальным для столицы проблемам. В этот раз инспектировали ремонт дорог, проводимый за счет местного бюджета и китайского гранта. Об этом в фоторепортаже ИА «24.kg».

Стандартный ЕАЭС и экономика

С 12 августа в Кыргызстане вступили в силу 18 технических регламентов Евразийского экономического союза. Что изменится для предпринимателей и потребителей? Станет ли отечественная продукция более конкурентоспособной? Давайте разберемся.

Тем временем в Кыргызстане подвели итоги развития экономики за 7 месяцев 2017 года. Судя по официальным данным, она начинает оживать после провального прошлого года и пытается приблизиться к лучшим результатам, показанным в 2015-м. Зафиксирована дефляция, растет и внешняя торговля. Ну и без проблем, как обычно не обходится. Подробнее

Театр пока не блещет

Фото ИА «24.kg». Две стены здания театра из четырех еще и не штукатурили

Отремонтировать Национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева к Дню независимости Кыргызстана, отмечаемому 31 августа, не успеют. В руководстве учреждения утверждают, что задержки были из-за тендеров. Подробнее в фоторепортаже ИА «24.kg».

Отдых под адреналином

Кыргызстан может удивить туристов не только своей природой и достопримечательностями, о чем мы неоднократно писали. В нашей республике можно найти и все возможности для экстремальных развлечений. ИА «24.kg» собрало в одном материале телефоны и адреса клубов и центров, которые помогут провести вам отпуск так, что он запомнится надолго. Подробнее

Самба де Бишкек

Алексей Кибкало и Татьяна Когадей — яркий танцевальный дуэт, известный далеко за пределами Кыргызстана. Чемпионы Азии, призеры Азиатских игр, победители международных турниров. Сезон-2017 один из самых насыщенных в их карьере. В перерыве между турнирами танцоры рассказали ИА «24.kg», кто в их дуэте главный, откуда они черпают силы и вдохновение и с кем ими делятся.

Обрести вторую родину и полюбить ее

Фото из архива Али Фархан. Али Фархан на Иссык-Куле

Али Фархан — пуштун из Пакистана. В Кыргызстане работает инженером в строительной компании. Покинуть родину его вынудила сложная жизненная ситуация. Но он не жалеет, что когда-то рискнул: в Кыргызстане у него любимая жена, дочери-близняшки, работа. Но, конечно, не обходится и без сложностей, о чем он и рассказал в интервью ИА «24.kg».

Что читают известные теологи

Представляем читателям Топ-5 книг от известного богослова Кыргызстана, члена Совета улемов страны, главы общественного объединения «Религия, право и политика» Кадыра Маликова.