Муфтият объявил республиканский конкурс в память Чубак ажы Жалилова

Духовное управление мусульман Кыргызстана объявило о проведении республиканского конкурса по чтению корана, посвященного светлой памяти известного исламского ученого Чубак ажы Жалилова. Конкурс направлен на популяризацию изучения корана среди молодежи и повышение интереса к религиозному образованию.

Фото ДУМК

Состязание пройдет 1–2 апреля 2026 года в городе Манасе Джалал-Абадской области. Организаторы сообщили, что участники будут соревноваться в трех номинациях.

Для участия установлены следующие требования:

гражданство Кыргызстана;

возраст участника — до 35 лет;

победители международных конкурсов не допускаются;

после регистрации отказ от участия не разрешается;

участники, пришедшие с опозданием, не будут допущены.

Региональные отборочные туры проходят до 27 марта в областях и городах республики. Победители в каждой из трех номинаций представят свои регионы в финале.

Церемония награждения победителей состоится 2 апреля.