Муфтият объявил республиканский конкурс в память Чубак ажы Жалилова

Духовное управление мусульман Кыргызстана объявило о проведении республиканского конкурса по чтению корана, посвященного светлой памяти известного исламского ученого Чубак ажы Жалилова. Конкурс направлен на популяризацию изучения корана среди молодежи и повышение интереса к религиозному образованию.
Для участия установлены следующие требования:
- гражданство Кыргызстана;
- возраст участника — до 35 лет;
- победители международных конкурсов не допускаются;
- после регистрации отказ от участия не разрешается;
- участники, пришедшие с опозданием, не будут допущены.
Региональные отборочные туры проходят до 27 марта в областях и городах республики. Победители в каждой из трех номинаций представят свои регионы в финале.
Церемония награждения победителей состоится 2 апреля.