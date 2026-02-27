17:00
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Общество

Муфтият объявил республиканский конкурс в память Чубак ажы Жалилова

Духовное управление мусульман Кыргызстана объявило о проведении республиканского конкурса по чтению корана, посвященного светлой памяти известного исламского ученого Чубак ажы Жалилова. Конкурс направлен на популяризацию изучения корана среди молодежи и повышение интереса к религиозному образованию.

ДУМК
Фото ДУМК
Состязание пройдет 1–2 апреля 2026 года в городе Манасе Джалал-Абадской области. Организаторы сообщили, что участники будут соревноваться в трех номинациях.

Для участия установлены следующие требования:

  • гражданство Кыргызстана;
  • возраст участника — до 35 лет;
  • победители международных конкурсов не допускаются;
  • после регистрации отказ от участия не разрешается;
  • участники, пришедшие с опозданием, не будут допущены.

Региональные отборочные туры проходят до 27 марта в областях и городах республики. Победители в каждой из трех номинаций представят свои регионы в финале.

Церемония награждения победителей состоится 2 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363897/
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
12 мифов о Рамазане: разъяснения теолога Кадыра ажы Маликова
Большинство мусульманских стран объявили 19 февраля первым днем Рамазана
ДУМК расторгло договоры с двумя компаниями и лишило их права организовывать умру
Религиозную стабильность в КР обсудили чиновники и Духовное управление мусульман
Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля: ДУМК подтвердило дату
Совет по фетвам тюркских государств обсуждает дату начала Рамазана и Орозо айта
В Бишкеке и Чуйской области проведут конкурс чтецов Корана против экстремизма
На новом скотном рынке в пригороде Бишкека разъяснили правила забоя по шариату
В КР более 150 последователей «Йакын-Инкара» отказались от идеологии движения
Искусственный интеллект в религии. В Египте обсудили цифровую этику
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
27 февраля, пятница
16:57
Стаж для помощников политиков могут отменить — депутат инициировал поправки Стаж для помощников политиков могут отменить — депутат...
16:46
«Кыргызаэронавигация» намерена приобрести систему наблюдения за 92,6 миллиона
16:23
Муфтият объявил республиканский конкурс в память Чубак ажы Жалилова
16:21
Таможня раскрыла массовый подлог при ввозе авто из Китая в Кыргызстан
16:19
В БГК обсудили побег подростков из центра «Акниет»