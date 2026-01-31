15:20
В Бишкеке и Чуйской области проведут конкурс чтецов Корана против экстремизма

В Бишкеке и Чуйской области 10-11 февраля состоится конкурс чтецов Корана «Молодежь против экстремизма». Его организуют Духовное управление мусульман Кыргызстана и ГУВД столицы. Об этом сообщили в муфтияте.

По данным организаторов, цель мероприятия — профилактика экстремизма среди молодежи, укрепление патриотических ценностей и популяризация исламских знаний. Конкурс также направлен на привлечение интереса к священному Корану и соблюдение правил таджвида.

Соревнования начнутся 10 февраля в 10.00. Церемония награждения пройдет 11 февраля.

Регистрация открыта до 12.00 9 февраля. Участвовать могут юноши до 25 лет. Форма — белый калпак и белая рубашка.

К участию не допускаются чтецы, ранее занимавшие первое и второе места в республиканских и международных соревнованиях. Исключение — переход в более высокую категорию. 

Место проведения: Бишкек, улица Гоголя, 55, центральная мечеть имени Кимсанбая ажы.
