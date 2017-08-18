Госфитосанинспекция закупила товары на 10,4 миллиона сомов без тендера

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана без тендера закупила товары и услуги на 10,4 миллиона сомов. Об этом стало известно по итогам аудита за 2015 год, проведенного Счетной палатой.

По данным СП, нарушение законодательства о госзакупках отмечено по всей системе Госинспекции.

Так, сектором госзакупок центрального аппарата инспекции без соблюдения процедур закуплено товаров, услуг и работ на 4,6 миллиона сомов, а Чуйское районное управление ветеринарной и фитосанитарной безопасности закупило услуги на 0,3 миллиона сомов. Без проведения тендера.

Кроме того, в 2015 году ведомство по статье «приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения» не использовало 14,6 миллиона сомов.

По итогам аудита Госинпекции предписано устранить недостатки, рассмотреть ответственность должностных лиц центрального аппарата и структурных подразделений, допустивших нарушения требований Закона КР «О госзакупках».