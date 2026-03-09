Сокращение аудиторов Счетной палаты комитет ЖК одобрил сразу в двух чтениях

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил сразу во втором и третьем чтениях поправки в конституционный Закон «О Счетной палате».

Читайте по теме В парламент внесен проект реформы Счетной палаты: аудиторов сократят до трех

Документ предполагает сокращение числа аудиторов с девяти до трех человек в рамках Указа президента об оптимизации и дебюрократизации госуправления.

Согласно новым нормам, одного аудитора будет избирать парламент по представлению главы государства, а двоих — по собственной инициативе. Период их полномочий составит пять лет с ограничением не более двух сроков подряд.

Необходимость изменений обосновывается дефицитом инспекторов. При действующей структуре их штата в 98 человек не хватает для эффективной работы девяти аудиторов, что затягивает проверки в ведомствах до полугода. Ожидается, что концентрация инспекторского состава (по 30-40 человек на одного аудитора) позволит проводить проверки в госорганах значительно быстрее.

По предварительным расчетам, оптимизация штата аудиторов обеспечит экономию бюджетных средств в размере 30 миллионов сомов.