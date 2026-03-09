14:53
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Власть

Сокращение аудиторов Счетной палаты комитет ЖК одобрил сразу в двух чтениях

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил сразу во втором и третьем чтениях поправки в конституционный Закон «О Счетной палате».

Читайте по теме
В парламент внесен проект реформы Счетной палаты: аудиторов сократят до трех

Документ предполагает сокращение числа аудиторов с девяти до трех человек в рамках Указа президента об оптимизации и дебюрократизации госуправления.

Согласно новым нормам, одного аудитора будет избирать парламент по представлению главы государства, а двоих — по собственной инициативе. Период их полномочий составит пять лет с ограничением не более двух сроков подряд.

Необходимость изменений обосновывается дефицитом инспекторов. При действующей структуре их штата в 98 человек не хватает для эффективной работы девяти аудиторов, что затягивает проверки в ведомствах до полугода. Ожидается, что концентрация инспекторского состава (по 30-40 человек на одного аудитора) позволит проводить проверки в госорганах значительно быстрее.

По предварительным расчетам, оптимизация штата аудиторов обеспечит экономию бюджетных средств в размере 30 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365127/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Аудит Счетной палаты. В Минтруда выявили финнарушения на 36 миллионов сомов
Аудит Счетной палаты. В Минкультуры КР выявили ряд финансовых нарушений
Выявлен ряд системных недостатков в госдотации сферы семеноводства КР
Сокращение аудиторов Счетной палаты. Экономия составит 30 миллионов сомов
В парламент внесен проект реформы Счетной палаты: аудиторов сократят до трех
Аудит в Нацстаткоме выявил нарушения на 18,8 миллиона сомов
Жогорку Кенеш досрочно освободил Бадахшана Рыскулиева от должности аудитора
Минпросвещения не согласно с выводами аудита Счетной палаты и обжалует их
В «Кыргызфармации» аудиторы Счетной палаты нашли нарушения в работе
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о&nbsp;проверке знаний ПДД на&nbsp;дорогах МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Бизнес
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
9 марта, понедельник
14:51
Верховный суд подтвердил решение о признании материалов Kloop экстремистскими Верховный суд подтвердил решение о признании материалов...
14:49
В Бишкеке за памятником Курманджан датке исчезли все клены: что ответила мэрия
14:42
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
14:40
Гонки в Бишкеке. Водители оштрафованы за автохулиганство
14:39
Сокращение аудиторов Счетной палаты комитет ЖК одобрил сразу в двух чтениях