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Общество

Леонид Маевский рассказал, на что потратит возвращенный ему $1 миллион

Леонид Маевский рассказал газете «Коммерсант», на что потратит возвращенный ему за счет конфискованного имущества Омурбека Текебаева $1 миллион.

«Я не уполномочен комментировать сам приговор. Он такой, какой посчитал справедливым суд. Возвращенные мне деньги я планирую потратить на благотворительность в самом Кыргызстане, чтобы ко мне не возникло никаких вопросов», — отметил он.

Леонид Маевский подтвердил, что $1 миллион должен быть возвращен ему благодаря конфискации имущества Омурбека Текебаева. «Подкопаться в деле было не к чему, железобетонные доказательства», — добавил он.

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По словам бизнесмена, процесс коммерческий и не имеет отношения к политике. «Официально заявляю, что ни с какими кыргызскими политиками я не общался», — сказал бизнесмен.

По данным ГКНБ Кыргызстана, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что якобы в 2010 году он передал $1 миллион лидеру «Ата Мекена» для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom, который временное правительство национализировало. В этой сделке Дуйшенкул Чотонов выступил якобы посредником.

Лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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