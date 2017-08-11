О запрете сборов в преддверии учебного года напомнили в мэрии Бишкека

Издан приказ министра образования и науки и распоряжение мэра о запрете денежных сборов в школах, напомнила в преддверии нового 2017/2018 учебного года начальник столичного управления образования Сауле Мейрманова.

Она отметила, что по-прежнему при образовательных учреждениях функционируют родительские фонды и некоммерческие объединения.

Мы отслеживаем, чтобы была исключительная добровольность и прозрачность этих взносов. Сауле Мейрманова

«В прошлом году депутаты Жогорку Кенеша проверяли школы и сады города. Профильный комитет вынес решение о введении потребительского взноса. Но пока окончательно вопрос не решен», — сказала начальник управления

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Отметим, что Министерство образования и науки открыло прямой WhatsApp канал.

Воспользоваться услугой может любой гражданин, отправив сообщение на номер 0700 744 748.

Граждане могут сообщать о работе отделов образования, детских садов, школ, спузов и вузов, выявленных нарушениях или пожеланиях по улучшению работы образовательных учреждений, а также оставлять свои отзывы о реформах.

Воспользоваться каналом могут и сами сотрудники системы образования, чтобы внести предложения по повышению качества образовательных услуг.

Ответы на поступающие сообщения будут находиться под непосредственным контролем министра. В ведомстве утверждают, что ни одно сообщение не останется без внимания.