О запрете сборов в преддверии учебного года напомнили в мэрии Бишкека

Издан приказ министра образования и науки и распоряжение мэра о запрете денежных сборов в школах, напомнила в преддверии нового 2017/2018 учебного года начальник столичного управления образования Сауле Мейрманова.
Она отметила, что по-прежнему при образовательных учреждениях функционируют родительские фонды и некоммерческие объединения.
«В прошлом году депутаты Жогорку Кенеша проверяли школы и сады города. Профильный комитет вынес решение о введении потребительского взноса. Но пока окончательно вопрос не решен», — сказала начальник управления ИА «24.kg».
Мы отслеживаем, чтобы была исключительная добровольность и прозрачность этих взносов.Сауле Мейрманова
Отметим, что Министерство образования и науки открыло прямой WhatsApp канал.
Воспользоваться услугой может любой гражданин, отправив сообщение на номер 0700 744 748.
Граждане могут сообщать о работе отделов образования, детских садов, школ, спузов и вузов, выявленных нарушениях или пожеланиях по улучшению работы образовательных учреждений, а также оставлять свои отзывы о реформах.
Воспользоваться каналом могут и сами сотрудники системы образования, чтобы внести предложения по повышению качества образовательных услуг.
Ответы на поступающие сообщения будут находиться под непосредственным контролем министра. В ведомстве утверждают, что ни одно сообщение не останется без внимания.