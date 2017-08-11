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Общество

Дом, киоск и авто. Чем владеет омбудсмен Кыргызстана

За 2016 год омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев заработал 733,8 тысячи сомов. Такие данные отражены в его декларации о доходах, представленной на сайте ГКС КР.

В собственности акыйкатчы дом площадью 248,6 квадрата, киоск-павильон и автомобиль Toyota 4Runner 2003 года выпуска.

Его близкий родственник получил доход на 240 тысяч сомов от предпринимательской деятельности.

О расходах сведений не представлено.

При этом заместители омбудсмена Гульнара Жамгырчиева и Ерлан Алимбаев не владеют движимым и недвижимым имуществом.
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