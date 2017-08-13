Неделя-24: что вы могли пропустить

Число претендентов на президентский пост постоянно сокращается. Сейчас в списке пока 51 фамилия. Но это далеко не окончательная цифра — впереди регистрация кандидатов. Да и некоторые заявившиеся политики могут сняться с гонки. Так, оппозиционеры заявили, что хотят поддержать единого кандидата. Правда, конкретной фамилии пока не озвучили.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре уходящей недели.

ЦОН. Как выжить и получить паспорт

Фото ИА «24.kg». Зал ожидания Центра обслуживания населения, где порой приходится проводить не один час

Честно признаться, никто из моих знакомых на вопрос, без волокиты ли он получил паспорт, не ответил положительно. А те, кому еще предстоит получить заветный документ, мысленно прокручивают в своей голове картинки прохождения «семи кругов ада». Корреспондент ИА «24.kg», проведя один день в Центре обслуживания населения, рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются не только посетители, но и работники ЦОНа, находящиеся по другую сторону баррикад.

Что напрягает партию власти

Обещание уходящего президента Алмазбека Атамбаева провести честные и прозрачные выборы-2017 пока остается на словах. Кандидат на высший политический пост от партии власти Сооронбай Жээнбеков, по мнению гражданских активистов и его соперников, продолжает использовать должность премьер-министра в агитационной кампании. Подробнее о предвыборной ситуации в авторском материале Кабая Карабекова.

С учетом того, что выборная кампания в Кыргызстане в самом разгаре, многие задаются вопросом — какой же лидер нужен республике? В разношерстной компании баллотирующихся можно по пальцам посчитать реальных претендентов на главный пост в стране. На тему, каким должен быть лидер и чего катастрофически не хватает нашим политикам, в интервью ИА «24.kg» с профессором Зайнидином Курмановым.

Черный рынок лекарств процветает

Фото ИА «24.kg». Торговля лекарствами на Ошском рынке

В конце июня 2017-го в мэрии Бишкека громко заявили: «На Ошском рынке ликвидирована незаконная торговля лекарствами». Но, как лично убедились журналисты, торговцы вернулись на места — точек реализации меньше не стало как на территории «Берекета», так и на мосту по улице Кулиева. Подробнее в фоторепортаже ИА «24.kg».

VIP-путешественники из Жогорку Кенеша

С сентября 2016-го по июнь 2017 года депутаты совершили 128 командировок. Больше всего путешествовали представители фракции СДПК, выезжая за границу 35 раз. Депутаты от «Бир Бола» в командировках побывали реже всех — 12 раз. Есть среди нардепов и свои рекордсмены по поездкам, а есть те, кто никуда и не выбирался вовсе. Подробнее в материале «Депутаты — любители заграничных турне».

Фермеры. Один на один с проблемами

Фото ИА «24.kg». Заброшенная теплица

Несколько лет назад чиновники начали активно продвигать идею строительства теплиц в Кыргызстане. Ну как продвигать? Как обычно — на словах. Тут и там стали говорить, что это выгодно и приносит высокий доход. Сотни граждан загорелись идеей. Но к чему мы в итоге пришли? Что вышло из этого грандиозного прожекта? Об этом в материале «Теплицы. Как не стать банкротом?»

Монстры столичных многоэтажек

Вы когда-нибудь застревали в лифте? Согласитесь, ощущения не из приятных. Особенно когда запертым оказывается и твой малолетний ребенок. Самое страшное, что в старых лифтах не работает кнопка вызова лифтера, а в кабине нет номера телефона, по которому можно вызвать помощь. Подробнее о проблеме и том, когда и как будут менять устаревшее оборудование, в рубрике «Взгляд».

Восходящая звезда кыргызского триатлона

Фото из архива А.Требунского. На чемпионате Кыргызстана, 2017 год

Имя Александра Требунского на слуху около трех лет. Он начинал с велоспорта, а затем увлекся триатлоном. Он яркий представитель молодого поколения кыргызстанцев. Целеустремленный, амбициозный, успешный, интеллигентный и общительный. Атлет рассказал ИА «24.kg», как изменились его взгляды на спорт и кому он обязан победами.

Памятники, которые удивят туристов

В Кыргызстане столько интересных мест, что ИА «24.kg» не в силах остановиться и продолжает знакомить читателей с достопримечательностями страны. Сегодня мы расскажем об известных людях и установленных в их честь памятниках. Подробнее

Как канадца бараньи глаза напугали

Фото из архива Эдварда Майлса. Эдвард и его жена Ольга. Годовщина свадьбы

Эдвард Майлс родом из Калгари. В Кыргызстане он уже 18 лет. Начинал работать на «Кумторе», где и познакомился с красавицей-женой Ольгой. Эдвард — успешный бизнесмен, любящий муж, заботливый отец и веселый дедушка. Подробнее о жизни в столице Кыргызстана читайте в интервью ИА «24.kg».

Что читают на досуге артисты

Заслуженная артистка Кыргызстана Галина Кетова рассказала ИА «24.kg» о своих литературных предпочтениях. Она еще и мама троих очаровательных сорванцов, поэтому очень любит сказки и с удовольствием их читает.