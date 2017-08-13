Неделя-24: что вы могли пропустить

Число претендентов на президентский пост постоянно сокращается. Сейчас в списке пока 51 фамилия. Но это далеко не окончательная цифра — впереди регистрация кандидатов. Да и некоторые заявившиеся политики могут сняться с гонки. Так, оппозиционеры заявили, что хотят поддержать единого кандидата. Правда, конкретной фамилии пока не озвучили.
О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре уходящей недели.
ЦОН. Как выжить и получить паспорт
Честно признаться, никто из моих знакомых на вопрос, без волокиты ли он получил паспорт, не ответил положительно. А те, кому еще предстоит получить заветный документ, мысленно прокручивают в своей голове картинки прохождения «семи кругов ада». Корреспондент ИА «24.kg», проведя один день в Центре обслуживания населения, рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются не только посетители, но и работники ЦОНа, находящиеся по другую сторону баррикад.
Что напрягает партию власти
Обещание уходящего президента Алмазбека Атамбаева провести честные и прозрачные выборы-2017 пока остается на словах. Кандидат на высший политический пост от партии власти Сооронбай Жээнбеков, по мнению гражданских активистов и его соперников, продолжает использовать должность премьер-министра в агитационной кампании. Подробнее о предвыборной ситуации в авторском материале Кабая Карабекова.
С учетом того, что выборная кампания в Кыргызстане в самом разгаре, многие задаются вопросом — какой же лидер нужен республике? В разношерстной компании баллотирующихся можно по пальцам посчитать реальных претендентов на главный пост в стране. На тему, каким должен быть лидер и чего катастрофически не хватает нашим политикам, в интервью ИА «24.kg» с профессором Зайнидином Курмановым.
Черный рынок лекарств процветает
В конце июня 2017-го в мэрии Бишкека громко заявили: «На Ошском рынке ликвидирована незаконная торговля лекарствами». Но, как лично убедились журналисты, торговцы вернулись на места — точек реализации меньше не стало как на территории «Берекета», так и на мосту по улице Кулиева. Подробнее в фоторепортаже ИА «24.kg».
VIP-путешественники из Жогорку Кенеша
С сентября 2016-го по июнь 2017 года депутаты совершили 128 командировок. Больше всего путешествовали представители фракции СДПК, выезжая за границу 35 раз. Депутаты от «Бир Бола» в командировках побывали реже всех — 12 раз. Есть среди нардепов и свои рекордсмены по поездкам, а есть те, кто никуда и не выбирался вовсе. Подробнее в материале «Депутаты — любители заграничных турне».
Фермеры. Один на один с проблемами
Несколько лет назад чиновники начали активно продвигать идею строительства теплиц в Кыргызстане. Ну как продвигать? Как обычно — на словах. Тут и там стали говорить, что это выгодно и приносит высокий доход. Сотни граждан загорелись идеей. Но к чему мы в итоге пришли? Что вышло из этого грандиозного прожекта? Об этом в материале «Теплицы. Как не стать банкротом?»
Монстры столичных многоэтажек
Вы когда-нибудь застревали в лифте? Согласитесь, ощущения не из приятных. Особенно когда запертым оказывается и твой малолетний ребенок. Самое страшное, что в старых лифтах не работает кнопка вызова лифтера, а в кабине нет номера телефона, по которому можно вызвать помощь. Подробнее о проблеме и том, когда и как будут менять устаревшее оборудование, в рубрике «Взгляд».
Восходящая звезда кыргызского триатлона
Имя Александра Требунского на слуху около трех лет. Он начинал с велоспорта, а затем увлекся триатлоном. Он яркий представитель молодого поколения кыргызстанцев. Целеустремленный, амбициозный, успешный, интеллигентный и общительный. Атлет рассказал ИА «24.kg», как изменились его взгляды на спорт и кому он обязан победами.
Памятники, которые удивят туристов
В Кыргызстане столько интересных мест, что ИА «24.kg» не в силах остановиться и продолжает знакомить читателей с достопримечательностями страны. Сегодня мы расскажем об известных людях и установленных в их честь памятниках. Подробнее
Как канадца бараньи глаза напугали
Эдвард Майлс родом из Калгари. В Кыргызстане он уже 18 лет. Начинал работать на «Кумторе», где и познакомился с красавицей-женой Ольгой. Эдвард — успешный бизнесмен, любящий муж, заботливый отец и веселый дедушка. Подробнее о жизни в столице Кыргызстана читайте в интервью ИА «24.kg».
Что читают на досуге артисты
Заслуженная артистка Кыргызстана Галина Кетова рассказала ИА «24.kg» о своих литературных предпочтениях. Она еще и мама троих очаровательных сорванцов, поэтому очень любит сказки и с удовольствием их читает.