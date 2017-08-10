Суд Текебаева. Обвиняемый попросил судью отключить телефон

В Первомайском суде Бишкека по делу Текебаева и Чотонова сегодня начались прения сторон. Во время выступления лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сделал судье замечание, что тот не слушает его.

«Вы меня не слушаете, смотрите в свой телефон. Я ради вас говорю. Или вы кому-то информацию передаете? Может, кто-то в прямом эфире слушает меня?» — возмутился Омурбек Текебаев.

Судья Айбек Эрнис уулу ответил, что слушает его внимательно.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Прокурор попросил обвиняемым 10 и 8 лет лишения с конфискацией имущества с запретом занимать государственные должности до трех лет.