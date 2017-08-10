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Общество

Ди Каприо призывает участников форума в Кыргызстане спасти снежных барсов

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо в социальных сетях призывает подписать петицию Save snow leopards («Спасите снежных барсов»).   

«В августе этого года в Кыргызстане соберутся лидеры 12 стран,  где обитают снежные барсы. Скажите им, чтобы предприняли решительные действия для  их спасения. #SaveSnowLeopards. Подпиши петицию», — говорится в сообщении на сайте WWF.

Напомним, 23-25 августа в Бишкеке пройдет Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем.  

Ожидается, что на мероприятии соберутся руководители и представители правительств двенадцати стран ареала обитания краснокнижного зверя, а также другие заинтересованные страны — лидеры международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.  

Международный форум нацелен на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению для барса 20 ландшафтов к 2020 году.
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