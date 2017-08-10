В США резко выросли продажи бункеров из-за обострения отношений с КНДР

Американская компания, которая специализируется на создании подземных укрытий, заявила об увеличении продаж на 90 процентов за последние две недели на фоне обострения отношений Пхеньяна и Вашингтона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Как заявили в компании, особенно сильно продажи бункеров выросли в Японии, над которой нависла «значительная угроза со стороны КНДР». Также после новостей о межконтинентальных баллистических ракетах КНДР показатели продаж выросли в США.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР «огнем и яростью» в случае угрозы для США.