Для управления парками в Бишкеке создадут отдельную структуру

Для управления парками и скверами в Бишкеке создадут отдельную структуру в составе МП «Зеленстрой». Об этом сегодня на круглом столе «Парки и зеленые зоны Бишкека. Проблемы и решения» сообщил вице-мэр Эркин Исаков.

Чиновник признал, что на зеленые насаждения столицы долгое время не обращали должного внимания. «Есть зоны, используемые не по целевому назначению. Эту ситуацию мэрия видит и пытается изменить. К примеру, был возвращен парк на пересечении улиц Бакаева и Айни. По возврату имущества в парке Фучика идет суд. Это только начало. Это показывает взятый мэрией курс», - сказал Эркин Исаков.

Он отметил, что под предлогом нехватки денег на уход ранее было принято решение передать территории в парках под коммерческие структуры, и негативные последствия всем известны.

«Поэтому в этом году мэрия выдала по 30 миллионов сомов каждому району на восстановление одного из парков. Бишкекглавархитектура по каждому из них утверждает проекты. В первую очередь по инфраструктуре, «Зеленстрой» работает над озеленением. Вся необходимая структура (фонтанчики для питья, туалеты) будет учтена. Мы встречались с представителями петербургского и московского городских парков. Изучаем опыт для улучшения состояния зеленых зон», - добавил Эркин Исаков.