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Общество

Чиновники рассказали, когда бишкекчане увидят обновленный парк Фучика

О ходе реконструкции парка имени Фучика ИА «24.kg» рассказал аким Ленинского района Нурдин Тынаев.

По его словам, уже подготовлен проект. «Сейчас идет процедура согласования с архитекторами и со всеми муниципальными службами (Бишкексвет, «Зеленстрой», «Тазалык»). Как только мы утвердим окончательный вариант реконструкции, сразу объявим тендер», — сказал Нурдин Тынаев.

«До конца года планируем реализовать основные моменты благоустройства (тротуары, инфраструктуру, скамейки, освещение). А несколько масштабных мероприятий, в том числе реконструкцию летнего кинотеатра, уже оставим на весну-лето 2018 года», — добавил аким.

Всего из бюджета выделяется 30 миллионов сомов. Если не уложимся, то будем изыскивать дополнительные средства.

Нурдин Тынаев
Напомним, решением Бишкекского городского суда летний кинотеатр в парке Фучика возвращен в муниципальную собственность.

«Надзорная жалоба в Верховный суд КР пока не поступала. Если все останется так же, параллельно начнем реконструкцию кинотеатра. Но и сегодня ничего не препятствует тому, чтобы мы начали процедуру восстановления объекта. Решение городского суда вступило в силу», — отметил Нурдин Тынаев.
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