Мэрия Бишкека вернула в собственность еще один парк. Имени Фучика

Мэрия Бишкека вернула всю территорию парка имени Юлиуса Фучика в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, решение вынес городской суд.

В муниципалитете напомнили, что в 1992 году городская государственная администрация закрепила земельный участок в парке площадью 7,41 гектара за городским объединением парков и зон отдыха, выдан акт на право пользования. В 1995-м постановлением правительства парк имени Фучика передан в собственность мэрии Бишкека.

«Но был выявлен факт перехода части парка — территории недостроенного кинотеатра — площадью 13 тысяч 337 квадратных метров в частную собственность», — отметили в мэрии.

На основании Закона «О банкротстве» здание продано за 20 тысяч сомов ликвидатором завода сельскохозяйственного машиностроения физическому лицу — Сейликан Эргешовой. Управление муниципального имущества мэрии обратилось с иском в Ленинский районный суд о признании первичного договора купли-продажи недействительным. Суд удовлетворил иск городских властей в полном объеме.

В 1999 году Сейликан Эргешова продала земельный участок Канатбеку Абдулдабекову. Он до рассмотрения судом искового заявления раздробил участок на девять частей и продал их. УМИ так же обратилось в суд о признании этих сделок недействительными и возврате части парка в муниципальную собственность.

И этот иск был удовлетворен районным судом, но ответчики по делу подали апелляционную жалобу. Но Бишкекский городской суд решил оставить в силе решение первой инстанции.

После получения определения суда мэрия начнет работу по регистрации земельных участков за муниципалитетом.

Парк заложили в 1935-1936 годах рабочие кооператива «Интергельпо». В 1955-м ему присвоено имя чехословацкого народного героя Юлиуса Фучика.

В 1991 году парк Фучика получил статус особо охраняемой историко-культурной природной территории.