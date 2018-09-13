Герои японского аниме-фильма «Унесенные призраками» появились в парке Фучика

В парке имени Фучика появились скульптуры по мотивам японского аниме-фильма «Унесенные призраками». Об этом сообщили в Институте развития молодежи.

Скульптурная композиция Purify Bishkek изготовлена из вторсырья и символизирует экологические проблемы. Инициативу предложил молодой бишкекчанин Тилек Курманов.

По словам автора, решить масштабную проблему загрязнения Бишкека невозможно без поддержки жителей города. Композиция нацелена на то, чтобы с помощью хорошо знакомых и давно любимых персонажей донести до жителей необходимость участия в решении столь важной для Бишкека проблемы.

Исполняющий обязанности председателя Бишкекского городского кенеша Эмиль Сыдыков также призвал горожан соблюдать чистоту и не оставаться в стороне от проблем, связанных с экологией. Он отметил, что БГК готов активно поддерживать инициативы горожан, так как это пробуждает у них потенциал и чувство ответственности за город.