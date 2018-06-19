Парк Фучика. Жители недовольны реконструкцией

«Реконструкцию парка Фучика городские власти обещали завершить к 20 июня, но окончания работ пока ждать не приходится», — сообщил ИА «24.kg» читатель.

«Говорили, что на реконструкцию парка планируют потратить 30 миллионов сомов, но, судя по проделанной работе, там этими деньгами и не пахнет», — написал он.

В Ленинской районной администрации ответили, что реконструкция парка идет полным ходом, с 18 июня начаты работы по укладке асфальта на основных тротуарах.

Читайте по теме Чиновники рассказали, когда бишкекчане увидят обновленный парк Фучика

«В настоящее время установлены ворк аут комплекс из 9 тренажеров с бетонным покрытием (более 350 квадратных метров) и ограждением по периметру, опоры освещения (87 штук), в нижней части парка установили 33 скамейки и 66 урн, работы по их установке в верхней части парка продолжаются», — отмечают в администрации.

Кроме того, по их информации, завершены работы по электроснабжению парка, прокладке инженерных сетей водопровода и канализации. Бишкекзеленхоз озеленил территорию перед административным зданием парка — посадил более 70 однолетних цветов.

Завершить работы по реконструкции парка планируют в начале июля 2018 года. Напомним, ранее в Ленинской администрации сообщали, что завершить реконструкцию парка Фучика планируют к 20 июня.