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Агент 024

Техника, рабочие и чиновники в парке Фучика. Что происходит?

«Увидел в парке имени Юлиуса Фучика технику и рабочих. Неужели опять будут что-то строить в зеленой зоне?» — интересуется читатель 24.kg.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов рассказал информагентству, что сегодня сотрудники городских служб вышли на субботник в парке.

Он отметил, что муниципалитет работает над вопросом возвращения земельного участка в парке Фучика, который ранее передали в частные руки.

«Это парковая территория, но в свое время, видимо, был выделен участок частному лицу. Сейчас разбираемся в этом вопросе, обратились в Госрегистр за информацией, кому принадлежит участок. Будем вести переговоры о возврате этой земли городу или разбираться в судебном порядке», — подчеркнул он.

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