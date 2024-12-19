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Общество

Напитки, попкорн, игрушки. Мэрия предлагает в аренду места в парках Бишкека

Департамент по управлению муниципальным имуществом начал прием заявлений на аренду мест в 14 парках Бишкека для продажи мороженого, напитков, кофе, попкорна, сладкой ваты и детских игрушек. Об этом сообщает мэрия города.

Места будут предоставляться в:

  • парке «Адинай» — 6 мест;
  • парке имени Ататюрка — 5 мест;
  • Березовой роще — 4 места;
  • Ореховой роще — 4 места;
  • сквере имени Жукеева-Пудовкина — 3 места;
  • Карагачевой роще — 5 мест;
  • парке имени Боталиева — 4 места;
  • парке имени Ч.Тулебердиева —1 место;
  • парке имени Фучика — 4 места;
  • парке Молодежном — 11 мест;
  • парке дружбы между Кыргызской Республикой и Республикой Корея — 2 места;
  • парке «Ынтымак-1» — 3 места;
  • парке «Ынтымак-2» — 7 мест;
  • парке Победы (южные ворота) — 5 мест.

Согласно решению комиссии по муниципальному имуществу, заявки, поступившие до объявления в СМИ, учитываться не будут.

По всем вопросам можно обращаться по номеру телефона 0312979195.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314677/
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