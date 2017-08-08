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Общество

Кыргызтелеком разработал техусловия проекта «Безопасный город» в Оше и Бишкеке

Сотрудники ОАО «Кыргызтелеком» разработали технические условия пилотного проекта «Безопасный город» в городах Ош и Бишкек. Об этом на заседании коллегии Фонда по управлению государственным имуществом заявил глава компании Нурлан Мадаминов, добавив, что в настоящее время документ находится в правительстве на рассмотрении. 

Как известно, для его запуска на материально-технической базе ОАО имеются все возможности. В частности, есть разветвленная по всей республике телекоммуникационная сеть, развитая инфраструктура, серверная часть, соответствующие специалисты.

Нурлан Мадаминов

По его словам, кроме этого, «Кыргызтелеком» в первом полугодии 2017-го заключил меморандум с компаниями-разработчиками программно-аппаратных комплексов о реализации пилотного проекта на безвозмездной основе.

«Компании в целях демонстрации своих программных возможностей готовы бесплатно предоставить программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения и видеокамеры. Не только для фиксации нарушений, но и для решения задач МЧС и муниципальных служб», - сказал глава правления.
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