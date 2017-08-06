Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу

Эдвард Майлс родом из Калгари, что в Канаде. В Кыргызстане он уже 18 лет. Начинал работать на «Кумторе», где и познакомился с красавицей-женой Ольгой. Эдвард — успешный бизнесмен, любящий муж, заботливый отец и веселый дедушка. По его собственному признанию, Бишкек ему напоминает родину, вот только с общественным транспортом, по мнению канадца, дело в столице Кыргызстана обстоит худо.

— Что вас удивляет в Бишкеке, Эдвард?

— Огромное количество деревьев и парков. Это замечательно, когда так много зеленых насаждений и зон для прогулок. И люди у вас замечательные. Относятся очень дружелюбно, с уважением и всегда стараются помочь попавшему в затруднительное положение иностранцу.

— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

— Бишкек напоминает мне мой родной город Калгари. Он расположен, как и ваш город, почти в горах и такой же зеленый. Город-сад практически.

— Ваше любимое место в Бишкеке?

— Моим любимым местом в Бишкеке является поле для гольфа. Очень красивое. Мне также нравятся ваши центры, так сказать, досуга. Люблю бывать в театре оперы и балета. Нравятся рок-бары. Иногда там можно услышать отличных исполнителей.

— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

— Мне нравятся плов и шашлык. Очень вкусно. Что же касается второй части вопроса, то расскажу небольшую историю. Как-то мы на День Победы чествовали ветеранов и зарезали баранов, как меня научили местные аксакалы. Так вот за столом мне передали бараний глаз — как символ особого отношения. Я прежде никогда такого не пробовал. Но чтобы никого не обидеть, пришлось съесть. Зато теперь я точно знаю: больше не хочу таких экспериментов.

— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Здесь очаровательные люди, ценящие крепкие семейные узы. Именно такая сплоченность защищает и оберегает вас. А вот разочарование... Пожалуй, мусор. Огромное количество пластиковых пакетов, контейнеров из-под напитков, которые люди могут выбросить прямо на улице. Это, признаюсь, обескураживает.

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— Я изменил бы ситуацию с общественным транспортом. Внедрил бы больше автобусных маршрутов. Улучшил положение с парковкой в городской зоне и усилил ответственность за несоблюдение правил дорожного движения. А вообще жить в Бишкеке — это не только отличный опыт, но и огромное удовольствие.