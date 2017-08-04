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Общество

Сторонник Жапарова: Я взял камень, чтобы припугнуть милиционеров

«Я взял камень, чтобы припугнуть милиционеров, задержавших моего друга», — рассказывает подсудимый, сторонник осужденного экс-депутата Садыра Жапарова Байгазы Казиев.

По его словам, он является другом Рустама — сына Садыра Жапарова. 25 марта 2017 года они с Рустамом поехали встретить Садыра Жапарова.

«Мы приехали к зданию ГКНБ первыми. Милиция уже была готова к приходу сторонников экс-депутата. Там стояло около 50 сотрудников, и было выставлено ограждение», — сказал подсудимый.

По его показаниям, когда началась стрельба, он потерял в толпе друга. Потом началось задержание. Милиционер ударил его по лицу. В это время он увидел, как другие сотрудники милиции вели Рустама. Он поднял камень. Его схватили и стали избивать. Очнулся в автобусе.

«Когда я пришел в себя, увидел Рустама и его брата Рината Жапаровых. Они не могли дышать. Были сильно избиты. Несмотря на это один из сотрудников бил Рустама кулаком по лицу. Ринат отсидел в ИВС РОВД 5 суток и был освобожден. А мы с Рустамом оказались на скамье подсудимых», — рассказал подсудимый Байгазы Казиев.

Напомним, 12 человек задержанных 25 марта 2017 года на митинге в поддержку Садыра Жапарова у здания ГКНБ, обвиняются в хулиганстве, сопротивлении власти и умышленном уничтожении чужого имущества.
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