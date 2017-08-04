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Общество

В арбузах и дынях на центральном рынке в городе Ош нашли нитраты

На центральном рынке Оша специальная комиссия провела рейд по качеству овощей и фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С помощью тестера определяли наличие нитратов в овощах и фруктах.

Установлено, что в большинстве арбузов и дынь их норма незначительно завышена.

По словам заведующего лабораторией Ошской городской инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности по правому берегу реки Ак-Буура Сейдали Досова, проверка овощей и фруктов проводится на рынке постоянно.

«Особое внимание комиссии привлекла проверка арбузов и дынь, в которых обнаружено повышенное содержание нитратов. Это арбузы и дыни, привезенные из Шамалды-Сая Джалал-Абадской области, села Отуз-Адыр Ошской области, Шымкента (Казахстан) и других производителей. По данному факту составлен акт», — отметил он.

По итогам рейда торговцам, в продукции которых выявлено повышенное содержание нитратов, выданы предупреждения.

Кроме того, на рынке проведена разъяснительная беседа с торговцами молочной продукции.
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