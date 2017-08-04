Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Минутка предсказателя: день сегодня во всех отношениях удачный независимо от пола, возраста и знака зодиака.
Во-первых, последний рабочий день на этой неделе, во-вторых, нам обещают долгожданный дождь, ну и, в-третьих, мы окрестили 4 августа днем алкоголя. Но об этом позже...
В Бишкеке сегодня +27. Полный прогноз погоды вас ожидает здесь.
Отключение света, воды, газаВ Бишкеке света не будет:
— 9.00–18.00 — улицы Т.Молдо, Орозбекова, Осмонова, Каховская, Саратовская, Западная, Огонбаева, Абдумомунова, Салиевой, Красная, Щорса, переулок Таллинский, микрорайон «Кок-Жар», № 9А, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Омуракунова, Асаба), «Ак-Босого» (западная часть), «Красный строитель» (улицы Адырская, Андижанская);
— 9.00–12.00 — улицы Жибек Жолу, Суюмбаева, Семашко, Осмонкула;
— 13.00-16.00 — улицы Орозбекова, Фере, Т.Молдо, переулок Майли-Сайский;
— 9.00–17.00 — улица Малдыбаева, № 20.
Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.
Перекрытые дорогиВ столице продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. В связи с этим закрыта улица К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй). Завершить ремонт тут обещают 22 сентября. Ждем-с.
Движение закрыли на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).
Кроме того, перекрыли улицу Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта от Токтогула до Киевской и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. И еще Турусбекова частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.
По-прежнему перекрыта улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.
И, конечно, нас ждет традиционное перекрытие проспекта Манаса во время проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.
Люди, которые меняли мир116 лет назад на свет появился человек, который сделал джаз близким и понятным любому слушателю — непревзойденный Луи Армстронг. Он не знал точной даты своего рождения (она была установлена позже) и отмечал его в День независимости США — 4 июля.
Памятные даты
В Кыргызстане День памяти жертв национального восстания в 1916 году (первая пятница августа).
Сегодня отмечают Международный день пива. Это ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей данного напитка.
А вот появился он из-за желания американца Джесса Авшаломова, владельца бара, привлечь еще больше посетителей в свое заведение.
В 2012 году праздник отмечали уже в 207 городах 50 стран на пяти континентах.
Кроме того, 4 августа — день рождения шампанского. Его «отец» Пьер Периньон — эконом при аббатстве Отвильер.
Он не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день.
240 лет назад в Лондоне открылся первый в мире цирк. На круглой арене (откуда и само слово «цирк») выступали наездники на лошадях. Идея принадлежит отставному старшему сержанту 15-го полка легких драгун Филипу Эстли.
Ему принадлежит и заслуга определения диаметра цирковой площадки (42 фута), которая была выбрана таким образом, чтобы для наездника создавалась оптимальная центробежная сила скачущей лошадью.
Эстли первым показал вольтижировку — комплекс гимнастических упражнений на лошади, движущейся шагом, рысью и галопом по кругу. Филип Эстли стал основателем первой цирковой династии.
Куда сходитьКультура
В селе Тосор (база отдыха «Знаки») начинается IX Фестиваль авторской песни «Иссык-Кульский рассвет».
Организаторы попытались максимально расширить рамки определения «авторская песня», пригласив друзей, выступающих и пишущих в самых разных стилях. Приедут гости из России, Казахстана, Узбекистана.
Нас снова радует арт-бар «Чемодан Зусмановича». Здесь чистая, как весенний дождь, и честная, как искренний рассвет, девушка по имени Камила и ее проект «14 лет» подарят посетителям уютную атмосферу акустического тепла. Начало в 21.00.
Подробнее о мероприятиях читайте в нашей афише.
Спорт
Наши спортсмены по-прежнему отстаивают честь страны на различных международных турнирах за рубежом. Болеем за них и держим кулачки! Подробную информацию о спортивных мероприятиях найдете здесь.
А это будет интересно журналистам и экспертам
— 9.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;
— 9.30, АКИpress — пресс-конференция «Крупнейшая акция в горах Кыргызстана с участием 70 альпинистов из Литвы и Эстонии «Экспедиция Каракол-2017»;
— 10.00, Свердловский районный суд — заседание по делу Александра Кима;
— 10.00, Национальная библиотека — открытие книжно-иллюстративной выставки «Тарыхтын эскирбес тагы», посвященной восстанию 1916 года;
— 10.00, Первомайский районный суд — заседание по делу сторонников Садыра Жапарова;
— 12.00, парк у Южных ворот — молитва, возложение цветов у памятника жертвам Национально-освободительного восстания 1916 года;
— 14.00, Октябрьский районный суд — заседание по делу Карганбека Самакова.
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