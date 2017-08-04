Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Минутка предсказателя: день сегодня во всех отношениях удачный независимо от пола, возраста и знака зодиака.

Во-первых, последний рабочий день на этой неделе, во-вторых, нам обещают долгожданный дождь, ну и, в-третьих, мы окрестили 4 августа днем алкоголя. Но об этом позже...

В Бишкеке сегодня +27. Полный прогноз погоды вас ожидает здесь.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке

— 9.00–18.00 — улицы Т.Молдо, Орозбекова, Осмонова, Каховская, Саратовская, Западная, Огонбаева, Абдумомунова, Салиевой, Красная, Щорса, переулок Таллинский, микрорайон «Кок-Жар», № 9А, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Омуракунова, Асаба), «Ак-Босого» (западная часть), «Красный строитель» (улицы Адырская, Андижанская);

— 9.00–12.00 — улицы Жибек Жолу, Суюмбаева, Семашко, Осмонкула;

— 13.00-16.00 — улицы Орозбекова, Фере, Т.Молдо, переулок Майли-Сайский;

— 9.00–17.00 — улица Малдыбаева, № 20.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В столице продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. В связи с этим закрыта улица(от Чокморова до проспекта Чуй). Завершить ремонт тут обещают 22 сентября. Ждем-с.

Движение закрыли на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Кроме того, перекрыли улицу Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта от Токтогула до Киевской и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. И еще Турусбекова частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.

По-прежнему перекрыта улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

И, конечно, нас ждет традиционное перекрытие проспекта Манаса во время проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.

Люди, которые меняли мир

116 лет назад на свет появился человек, который сделал джаз близким и понятным любому слушателю — непревзойденный. Он не знал точной даты своего рождения (она была установлена позже) и отмечал его в День независимости США — 4 июля.

Луи Армстронг — одна из основных фигур в джазе XX века. Виртуозный трубач и мастер импровизации сотрудничал с известными музыкантами самых разных стилей: блюз, церковное пение, джаз. Он снялся более чем в 50 музыкальных фильмах. Известно его исполнение джазовой версии оперы Гершвина «Порги и Бесс» (вместе с Эллой Фицджеральд).

Памятные даты

В Кыргызстане День памяти жертв национального восстания в 1916 году (первая пятница августа).

В мировой истории 4 августа день более позитивный.

Сегодня отмечают Международный день пива. Это ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей данного напитка.

А вот появился он из-за желания американца Джесса Авшаломова, владельца бара, привлечь еще больше посетителей в свое заведение.

В 2012 году праздник отмечали уже в 207 городах 50 стран на пяти континентах.

Помимо США, сегодня День пива отмечается во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, странах Азии и Африки. А вот в нашей стране он не известен, хотя пиво здесь не менее популярно.

Кроме того, 4 августа — день рождения шампанского. Его «отец» Пьер Периньон — эконом при аббатстве Отвильер.

Он не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день.

Ну а имя Периньон стало впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса.

240 лет назад в Лондоне открылся первый в мире цирк. На круглой арене (откуда и само слово «цирк») выступали наездники на лошадях. Идея принадлежит отставному старшему сержанту 15-го полка легких драгун Филипу Эстли.

Ему принадлежит и заслуга определения диаметра цирковой площадки (42 фута), которая была выбрана таким образом, чтобы для наездника создавалась оптимальная центробежная сила скачущей лошадью.

Эстли первым показал вольтижировку — комплекс гимнастических упражнений на лошади, движущейся шагом, рысью и галопом по кругу. Филип Эстли стал основателем первой цирковой династии.

Куда сходить

В селе Тосор (база отдыха «Знаки») начинается IX Фестиваль авторской песни «Иссык-Кульский рассвет».

Организаторы попытались максимально расширить рамки определения «авторская песня», пригласив друзей, выступающих и пишущих в самых разных стилях. Приедут гости из России, Казахстана, Узбекистана.

Нас снова радует арт-бар «Чемодан Зусмановича». Здесь чистая, как весенний дождь, и честная, как искренний рассвет, девушка по имени Камила и ее проект «14 лет» подарят посетителям уютную атмосферу акустического тепла. Начало в 21.00.

Подробнее о мероприятиях читайте в нашей афише.

Спорт

Наши спортсмены по-прежнему отстаивают честь страны на различных международных турнирах за рубежом. Болеем за них и держим кулачки! Подробную информацию о спортивных мероприятиях найдете здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 9.30, АКИpress — пресс-конференция «Крупнейшая акция в горах Кыргызстана с участием 70 альпинистов из Литвы и Эстонии «Экспедиция Каракол-2017»;

— 10.00, Свердловский районный суд — заседание по делу Александра Кима;

— 10.00, Национальная библиотека — открытие книжно-иллюстративной выставки «Тарыхтын эскирбес тагы», посвященной восстанию 1916 года;

— 10.00, Первомайский районный суд — заседание по делу сторонников Садыра Жапарова;

— 12.00, парк у Южных ворот — молитва, возложение цветов у памятника жертвам Национально-освободительного восстания 1916 года;

— 14.00, Октябрьский районный суд — заседание по делу Карганбека Самакова.

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