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Общество

Опрос. Туризм — второй по приоритетности сектор экономики Кыргызстана

По мнению опрошенных кыргызстанцев, туризм — второй по приоритетности сектор экономики Кыргызстана. Коалиция «За демократию и гражданское общество» провела общенациональный телефонный социологический опрос.

По результатам опроса, первое место занимает сельское хозяйство (37 процентов), затем идут туризм (15,2), промышленность (11,9) и торговля (11,4).

Респонденты из сельской местности считают приоритетом для Кыргызстана развитие сельского хозяйства (40,9), городские жители — туризма (19,3) и промышленности (13,2).

 
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