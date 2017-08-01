Советы водителям, отправляющимся в дальний путь, дали в МВД

Министерство внутренних дел Кыргызстана дает водителям, отправляющимся в дальнюю дорогу, ряд советов, которые помогут избежать неприятностей на дальней дистанции.

По информации ведомства, один из главных советов Главного управления патрульной милиции — поспать. Дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, которые уснули за рулем, как правило, характеризуются тяжкими последствиями.

Даже неуправляемый легковой автомобиль, движущийся со скоростью до 80 километров в час, может натворить немало беды, не говоря уже о пассажирских автобусах и грузовых фурах.

«В отпускной период, когда многие автомобилисты отправляются на своих машинах к местам отдыха, количество происшествий, произошедших по вине уснувших водителей, существенно возрастает. Погодные условия также влияют на дорожно-транспортные условия. В сильный зной у водителя заметно снижается концентрация внимания. Уже после часа езды при + 30 °C автомобилист чувствует усталость, хотя обычно он может проехать пять−шесть часов. Но опасно не только это», — говорится в сообщении.

На жаре поступающие в мозг сигналы об опасности притупляются, в результате снижается быстрота реакции и, соответственно, возрастает риск ДТП. Когда хочется быстрее добраться к месту назначения, водители часто проводят за рулем по 10–12 часов без перерыва на отдых, и это нередко приводит к негативным последствиям.

В связи с этим ГУПМ решило дать водителям ряд полезных советов, которые помогут уберечься от беды:

— перед дальней дорогой водителю необходимо хорошо выспаться (не менее 7 часов);

— перед дорогой не следует принимать успокаивающих лекарств и переедать;

— не следует пытаться проехать сразу 500- 600 километров без остановки;

— каждые два часа пути нужно делать 15-минутные перерывы на отдых;

— если в салоне есть курящие, необходимо почаще проветривать салон;

— наилучший способ борьбы с переутомлением — сон.

Если водитель почувствовал, что засыпает за рулем, желательно остановиться в безопасном месте и немного подремать — хотя бы 15-30 минут.