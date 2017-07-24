Между подсудимым и сотрудником 10-го отдела ГУВД Бишкека произошла перепалка

Между подсудимым сторонником Садыра Жапарова Айдынбеком Шамшидин уулу и начальником отдела в 10-м управлении ГУВД Бишкека Чынгызом Керимкуловым, допрашиваемом на судебном процессе в качестве свидетеля, произошла перепалка.

Свидетель Керимкулов сказал, что 25 марта возле здания ГКНБ помогал сотрудникам Госкомитета национальной безопасности задерживать Айдынбека Шамшидин уулу. А на следствии дал показания, что задержал Шамшидин уулу за агрессивное поведение, но тот, применив силу, освободился и убежал, после чего был задержан снова.

Когда свидетелю напомнили его первоначальные показания на следствии, он ответил, что так и было. Но и от показаний, данных на суде, не отказывался, несмотря на то, что утверждения сильно разнятся.

На большинство вопросов Керимкулов отвечал: «Я что, должен без конца отвечать на одни и те же вопросы?!», «Я не помню», «Откуда я знаю?».

«Я не помню, Шамшидина уулу не я задерживал», — заявил свидетель в конце, несмотря на то, что это противоречит всем данным ранее показаниям.

«Меня задержали только один раз. Я не освобождался, применив физическую силу. И очень хорошо помню, что именно вы меня задержали. И били меня тоже вы», — заявил подсудимый Айдынбек Шамшидин уулу.

Напомним, 12 задержанных на митинге в поддержку Садыра Жапарова возле здания ГКНБ оказались на скамье подсудимых. Из судят за хулиганство, сопротивление власти и умышленное уничтожение чужого имущества.