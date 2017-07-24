«Если ты врешь, я напишу в МВД», — пригрозил судья Марат Сыдыков заместителю начальника 10-го управления Султанбеку Суталинову, который выступает свидетелем по делу сотронников экс-депутата Садыра Жапарова.

«Лично про тебя напишу. Люди здесь смеются, потому что ты давал на следствии одни показания, а теперь другие. Твоим показаниям будет дана юридическая оценка. Ты думай, о чем говоришь. Ты же заместитель начальника целого управления!» — сказал судья Марат Сыдыков.

Как стало известно на суде, Султанбек Суталинов на следствии сообщил, что из всех запомнил только Сабыра Жапарова, так как он является братом обвиняемого Садыра Жапарова, и в основном наблюдал только за ним. Согласно его показаниям, Жапаров вел себя агрессивно: схватил за руку сотрудника милиции, а другого сотрудника пнул и побежал. Сотрудники милиции якобы догнали и задержали его.

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В суде же свидетель сказал, что Жапаров то ли пнул милиционера, то ли поднял ногу, когда падал. Как тот схватил за руку сотрудника милиции, замначальника управления тоже не смог сказать. Свои показания о том, что Садыра Жапарова на митинге догнали и задержали, свидетель затруднился подтвердить. А после долгих расспросов адвокатов, прокурора и судьи все-таки решил подтвердить это для протокола.

Напомним, все ранее допрошенные свидетели и сам Сабыр Жапаров утверждали, что Сабыр Жапаров был задержан в РОВД, когда приехал за задержанными родственниками. А на митинге его не было.

Напомним, 12 сторонников экс-депутата Садыра Жапарова задержали на митинге в его поддержку. Их обвиняют по статьям 234 (хулиганство), 341 (сопротивление власти), 174 (умышленное уничтожение чужого имущества) УК КР.