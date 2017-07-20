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Общество

Главы Кыргызстана и Татарстана обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество

Главы Кыргызстана и Татарстана обсудили дальнейшее  двустороннее сотрудничество.

Алмазбек Атамбаев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим с рабочим визитом для участия в работе Международного форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», сообщил отдел информационной политики АП КР.

Рустам Минниханов выразил признательность за приглашение на форум, отметив, что это очень важное и содержательное мероприятие.

«Мы все задумываемся о сохранении языка, культуры, истории. Эти вопросы очень важны и актуальны сегодня, они заслуживают нашего особого внимания», — сказал он.
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