Главы Кыргызстана и Татарстана обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество.

Алмазбек Атамбаев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим с рабочим визитом для участия в работе Международного форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», сообщил отдел информационной политики АП КР.

Рустам Минниханов выразил признательность за приглашение на форум, отметив, что это очень важное и содержательное мероприятие.

«Мы все задумываемся о сохранении языка, культуры, истории. Эти вопросы очень важны и актуальны сегодня, они заслуживают нашего особого внимания», — сказал он.