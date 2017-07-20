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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты вновь подчеркивают невиновность подсудимых

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты заявляют ходатайство о приобщении к материалам дела публикаций в СМИ и стенограммы конституционного совещания, а также протокол экстренного послеобеденного совещания временного правительства от 13 мая 2010 года.

В тот день, напомним, на юге были беспорядки и шли митинги против временного правительства. По словам юристов, свидетели обвинения — российские бизнесмены Леонид Маевский и Алексей Модин — заявили на следствии, что именно 13 мая 2010 года они вместе с Текебаевым, Чотоновым и ныне покойным Талантом Маматкеримовым поехали обедать в «Супару», где Текебаев потребовал от Маевского $1 миллион за сделку по MegaCom.

«Но предлагаемые нами к приобщению материалы свидетельствуют, как и показания свидетелей защиты, что Текебаев был весь день на заседаниях временного правительства, а с 18.00 до 21.00 — на конституционном совещании. С 9.00 до 13.30 Текебаев присутствовал на круглом столе с участием членов Венецианской комиссии, и это отражено в статьях СМИ и показаниях свидетелей — Аиды Саляновой и Данияра Нарымбаева», — пояснила адвокат Чинара Джакупбекова.

К материалам дела также предлагается приобщить диски с видеозаписью конституционного совещания.

Что касается Дуйшенкула Чотонова, то, по свидетельским показаниям, 13 мая 2010-го он после обеда вылетел в Ош, где участвовал в переговорах с организаторами антиправительственных акций.

Юристы добавили, что рассказу Маевского и Модина должна быть дана правовая оценка.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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