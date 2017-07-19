Суд приговорил сбившего школьников водителя к 8 годам колонии-поселения

Судья Ленинского района Алмазбек Джоошбеков, выслушав стороны защиты и обвинения, а также последнее слово подсудимого Мирлана Ажибекова, приговорил последнего к восьми годам колонии-поселения и запрету на управление транспортным средством сроком на три года.

В прениях сторон адвокат потерпевших попросил подсудимому девять лет лишения свободы. Сторона защиты просила суд при вынесении приговора учесть смягчающие обстоятельства.

Напомним, 21 апреля в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних учеников школы №74 и скрылся. По информации Станции скорой помощи, у обоих тяжелая черепно-мозговая травма, а у одного и перелом основания черепа. Их доставили в отделение реанимации Третьей детской больницы. Управлял машиной гражданин Кыргызстана Мирлан Ажибеков, 1988 года рождения.

Позже родители сбитых школьников, получив материально-моральную компенсацию от виновника ДТП, отказались от обвинений. Сумма компенсациии ими не названа.

По словам адвоката Токтосуна Шарабидинова, дело продолжится, а примирение сторон может служить смягчающим обстоятельством.

Как сообщил адвокат подсудимого, они намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.