В суде по делу о сбитых школьниках дал показания судмедэксперт

На заседании в суде Ленинского района Бишкека по делу о двух сбитых в ДТП школьниках дала показания врач, производившая освидетельствование водителя Мирлана Ажибекова на наличие алкоголя в его крови.

Ажибекова привезли в наручниках, поведение его было тревожное, эмоционально подавленное. Он сам признался, что употреблял алкоголь. Свидетельские показания эксперта

Сторона защиты спросила, могла ли экспертиза показать наличие алкоголя в крови, если он употреблял его за три дня до ДТП, когда у него якобы был день рождения. Защита также выдвинула версию о том, что Ажибеков мог выпить после случившегося, находясь в шоковом состоянии. Однако специалист стояла на своем: на момент осмотра в крови водителя был алкоголь.

«Определить, какой именно алкогольный напиток употреблял Мирлан Ажибеков, не представляется возможным, и до ДТП он выпил или после…На момент освидетельствования он был нетрезв. Опять же, все зависит от того, что именно употреблял, от количества выпитого, состояния организма и крепости алкоголя. Наркотических веществ выявлено не было, и на выдохе у него чувствовался явный запах спиртного», — подчеркнула эксперт.

Напомним, 21 апреля в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних учеников школы №74 и скрылся. По информации Станции скорой помощи, у обоих подростков тяжелая черепно-мозговая травма, а у одного и перелом основания черепа. Их доставили в отделение реанимации Третьей детской больницы. Управлял машиной гражданин Кыргызстана Мирлан Ажибеков, 1988 года рождения.

Позже родители сбитых школьников, получив материально-моральную компенсацию от виновника ДТП, отказались от обвинений. Сумму компенсации они не озвучили.

По словам адвоката Токтосуна Шарабидинова, дело продолжится, а примирение сторон может послужить смягчающим обстоятельством.