В Великобритании определили самого быстрого из самых медленных: на дистанцию длиной 33 сантиметра вышли почти две сотни спортсменов. Ее должны были преодолеть улитки. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

«За поползновениями подопечных к титулу следили их хозяева. Чтобы не перепутать, раковины улиток украсили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чемпионат мира по бегу среди садовых улиток — традиционное соревнование международного уровня, которое каждый год проводится в английском графстве Норфолк.

Участникам присваивают стартовые номера. Строгий судья следит, чтобы самые нетерпеливые из них не допустили фальстарт. А сотни болельщиков изо всех сил пытаются поддержать своего фаворита.

Личному тренеру моллюска, которому удается преодолеть дистанцию в несколько десятков сантиметров и быстрее всех переползти финишную черту, вручается победный кубок.