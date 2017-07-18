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Общество

В Великобритании определили самого быстрого из самых медленных

В Великобритании определили самого быстрого из самых медленных: на дистанцию длиной 33 сантиметра вышли почти две сотни спортсменов. Ее должны были преодолеть улитки. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

«За поползновениями подопечных к титулу следили их хозяева. Чтобы не перепутать, раковины улиток украсили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чемпионат мира по бегу среди садовых улиток — традиционное соревнование международного уровня, которое каждый год проводится в английском графстве Норфолк.

Участникам присваивают стартовые номера. Строгий судья следит, чтобы самые нетерпеливые из них не допустили фальстарт. А сотни болельщиков изо всех сил пытаются поддержать своего фаворита.

Личному тренеру моллюска, которому удается преодолеть дистанцию в несколько десятков сантиметров и быстрее всех переползти финишную черту, вручается победный кубок.
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